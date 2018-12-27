Son Dakika Haberleri: Okuyanların Lanetlendiği 3 Şeytani Kitap

Okuyanların Lanetlendiği 3 Şeytani Kitap

21 dakika önce

-Abramelin'in Kutsal Büyü KitabıAbramelin'in Kutsal Büyü Kitabı 1898 yılında, MacGregor Mathers tarafından bulunmuş ve İngilizce'ye tercüme edilerek basılmaya başlanmıştır.

-Abramelin'in Kutsal Büyü Kitabı

Abramelin'in Kutsal Büyü Kitabı 1898 yılında, MacGregor Mathers tarafından bulunmuş ve İngilizce'ye tercüme edilerek basılmaya başlanmıştır.

Kitabın içinde çeşitli büyüler, ritüeller ve karanlık sanat yer alır.

Kitabın yazılma öyküsü ise şöyledir;

14. asırda doğan Abraham'a babası Simon tarafından "Kutsal Kabala'yı elde etmenin yolu" öğretilir.

Ancak bunu yeterli bulmayan Abraham, 20 yaşında...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:25 Kaynak: Youtube

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