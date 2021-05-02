Okuyarak ve dinleyerek 'internet' kazanma fırsatı - Son Dakika

Okuyarak ve dinleyerek 'internet' kazanma fırsatı
02.05.2021 10:40
Pandemi önlemleri kapsamında getirilen 17 günlük tam kapanma döneminde, dijital yayıncılık platformu Dergilik'in, mayıs ayında uygulama üzerinden okunulan makaleler, dinlenilen makale ve podcast'ler üzerinden 1 GB internet kazanma fırsatı sunduğu bildirildi.
Pandemi önlemleri kapsamında getirilen 17 günlük tam kapanma döneminde, dijital yayıncılık platformu Dergilik'in, mayıs ayında uygulama üzerinden okunulan makaleler, dinlenilen makale ve podcast'ler üzerinden 1 GB internet kazanma fırsatı sunduğu bildirildi.
Dijital yayıncılık platformu Dergilik, 'Dergilik Kullan Kazan' kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında, okurlara Mayıs ayında uygulama üzerinden 10 makale okuyan, 10 makale ve 10 podcast dinleyen kullanıcılara 1 GB internet hediye edilecek. Platformun, haziran ayında ise kullanımı ve hediyeleri ikiye katlama şansı vereceği açıklandı. Haziran ayı boyunca uygulama üzerinden 20 makale okuyan ve 20 podcast dinleyen kullanıcılar ise 2 GB hediye kazanacak. Kazanılan internet hediyeleri uygulama dahil her türlü internet ihtiyacı için kullanılabilecek.
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