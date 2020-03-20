Okuyay Platformu'nun 4 ilde uygulayacağı projeler için başvurular başladı - Son Dakika

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde oluşturulan Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu'nun (OKUYAY) Adana, Samsun, Ankara ve İstanbul'da yürüteceği pilot projeler için başvurular başladı.

Okuma kültürünün yaygınlaştırılması üzerine, koşullar doğrultusunda hazırlanan pilot proje başvurularının en geç 30 Mart'a kadar mail olarak gönderilebileceği belirtildi.

OKUYAY Platformu, okuma kültürüyle ilgili pilot projelere destek vereceği 4 bölgeyi, hazırlattığı "Türkiye STK Haritalaması Araştırması" doğrultusunda İstanbul, Ankara, Adana ve Samsun olarak belirledi.

Seçilen 4 ilde okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen platform, enformal yapı, aktivist ve gönüllülere kendi bölgelerinde uygulayacakları pilot projeler için kaynak sağlamayı planlıyor. OKUYAY, kaynak kullanmaya hak kazanacak kişi ve kuruluşlar için başvuru koşullarını internet sitesinden (www.okuyayplatformu.com) duyurdu.

Başvuru sonucunda kaynak kullanmaya hak kazananlar, 17 Nisan 2020 tarihinde internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Türkiye Yayıncılar Birliği'nin OKUYAY Platformu, okuma kültürünü desteklemeye çalışan sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa'daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.