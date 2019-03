Öküzcüoğlu: "Bugün Aldığımız Nefes, Şehitlerimizin Zamanında Verdiği Son Nefes Sayesindedir"

Millet İttifakının Cumhuriyet Halk Partili Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Öküzcüoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Millet İttifakının Cumhuriyet Halk Partili Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Öküzcüoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Konuşmasında Çanakkale destanının, Kurtuluş Savaşının önsüzü olduğunu ifade eden Öküzcüoğlu, bu zaferde Gazi Mustafa Kemal'in askeri dehasının büyük önem taşıdığını vurguladı.



Ahmet Öküzcüoğlu, yurdun her köşesinden gelen Türk askerinin Çanakkale'de dünyanın pek çok ülkesinden gelen ve en modern donanmaya sahip olan düşmana hiç ummadığı bir yenilgi tattırdığını hatırlattı.Dünya savaş tarihine geçen bu savaşta askerlerimizin "Çanakkale Geçilmez" dedirttiğini ifade eden Millet İttifakının Cumhuriyet Halk Partili Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Öküzcüoğlu, verilen bedel sayesinde bugün özgür bir toplum olarak kalabildiğimizi söyledi.



Öküzcüoğlu, Çanakkale'de toprağın her santimetresinde şehit kanı bulunduğuna dikkat çekerek, her Türk vatandaşının bölgeyi ziyaret ederek, tarihimizi iyi öğrenmesi gerektiğini ifade etti.



Ahmet Öküzcüoğlu ;"Savaşla Çanakkale'den geçemeyen düşmanın siyasi oyunlarla İstanbul'a girebildiğini unutmayalım. Gazi Mustafa Kemal bu tabloyu görünce Anadolu'ya geçerek Milli Mücadeleyi başlattı. Anadolu da kendisine sahip çıktı ve Kurtuluş Savaşının hazırlıkları başladı. Dünyanın önde gelen ülkelerine karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini kazandık. Bize özgürlüğümüzü, onurumuzu bahşeden başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." diye konuştu.



Millet İttifakının Cumhuriyet Halk Partili Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Öküzcüoğlu, bu ülkenin namuslu insanları olarak geleceğe sahip çıkarken bölünme ve ayrışmaya izin vermeden, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin önemine de değindi. - MANİSA

