OKX, Katman 2 Blockchain Ağı X Layer\'ı Başlattı

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OKX, kripto borsası piyasalarında büyük bir adım attı ve yeni Layer (katman) 2 Blockchain ağı X Layer'ı halka açık ana ağa sundu. Bu yenilik, Polygon'un Zincir Geliştirme Kitini kullanarak geliştiricilere özelleştirilmiş Blockchain ağları oluşturma imkânı tanıyor.

X Layer Halka Açık Ana Ağda Yeni Bir Dönemi Başlatıyor

OKX, kripto para piyasalarındaki yerini sağlamlaştırarak yeni bir Katman-2 Blockchain ağı olan X Layer'ı halka açık ana ağda kullanıma sundu. Bu adım, büyük kripto borsalarının zincirlerini kurma eğilimini sürdüren bir dönemin parçası olarak görülüyor. X Layer, önceleri X1 olarak biliniyordu ve Polygon'un Zincir Geliştirme Kitini (CDK) kullanarak geliştiricilere sıfır bilgi teknolojisiyle kendi Blockchain ağlarını oluşturma imkânı sunuyor.

OKX gibi diğer büyük kripto para borsaları da benzer yollar izliyor. Örneğin, Coinbase geçen yıl Optimism'in OP Stack'ini kullanarak "Base" adında bir Blockchain ağı başlatmıştı. Bir diğer kripto para borsası Kraken'in de Katman-2 alanında gelişmeler yapmayı planladığı biliniyor. OKX'in geliştiricileri, CDK kod tabanına katkıda bulunarak X Layer'ın, Polygon'un AggLayer aracılığıyla geniş ekosisteme entegrasyonunu sağlayacak. Bu noktada AggLayer, Polygon tarafından geliştirilen ve farklı Blockchain ağlarındaki likidite havuzlarını tek bir platformda birleştirmeyi amaçlayan bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

Polygon Labs CEO'su Mark Boiron'un ifadesine göre, OKX'in 50 milyon kullanıcısı artık X Layer ve ona bağlı diğer Blockchain ağlarına kolayca erişebilecek. Kasım ayında testnet üzerinde faaliyete geçen bu yeni platform, kullanıcılara 170'den fazla merkezi olmayan uygulamaya erişim sağlıyor ve bu sayının kısa süre içinde artması bekleniyor.

Son olarak OKX Pazarlama Müdürü Haider Rafique, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni teknolojinin önemine değindi. Rafique açıklamasında, "X Layer ve diğer Katman-2 Blockchain ağlarını, Web3 dünyasının otoyolları olarak görüyoruz. Bu otoyollarda yol alan dApp'ler, pazar yerleri ve cüzdanlar ise bu yolculukta kullanılan araçlardır." ifadelerini kullandı.