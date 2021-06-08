Okyanus Paneli'nde Marmara'daki müsilaj konuşuldu - Son Dakika

8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nde, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TADAV) tarafından düzenlenen panelde, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajla bir kez daha tartışma konusu olan deniz kirliliği ele alındı. Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, son 20 yılda kaçak avlanan 210 gemiye, geçen yıl da kaçak avlanan bin 500 ton balığa el konulduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler kararıyla 2008 yılından bu yana kutlanan 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nde, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TADAV) tarafından internet üzerinden online panel düzenlendi. 4 oturum olarak gerçekleştirilen panele, TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz ve Büyükelçi Çağatay Erciyes'in de aralarında bulunduğu alanlarında uzman 22 konuşmacı katıldı.