Okyanus ülkesi Yeni Kaledonya'da Fransa'dan bağımsızlık yine reddedildi - Son Dakika
BBC

Okyanus ülkesi Yeni Kaledonya'da Fransa'dan bağımsızlık yine reddedildi

Avustralya'ya komşu olan Güney Pasifik adası Yeni Kaledonya'da Pazar günü yapılan referandumda halk Fransa'dan bağımsızlığa 'hayır' dedi.

Okyanus ülkesi Yeni Kaledonya'da Fransa'dan bağımsızlık yine reddedildi, System.String[]

Avustralya'ya komşu olan Güney Pasifik adası Yeni Kaledonya'da Pazar günü yapılan referandumda halk Fransa'dan bağımsızlığa 'hayır' dedi.

Fransız AFP ajansına göre oylamaya katılanların yüzde 53,26'sı Fransa'ya bağlı bir özerk bölge olarak kalma yönünde oy kullandı. Referanduma katılım oranı yüzde 85,6 oldu.

İki yıl önce de benzer bir referandum yapılmış ve bağımsızlık önerisi yüzde 56,7 ile reddedilmişti.

18.576 kilometrekare yüzölçümü olan yaklaşık 270 bin nüfuslu takımada, yaklaşık 170 yıldır Fransa toprağı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sonucu "cumhuriyete duyulan güvenin işareti' olarak yorumladı.

Bir referandum daha yapılabilir

1980'li yıllarda, bağımsızlık isteyen yerli halkın (Kanak) Fransız yönetimine karşı silahlı eylemlere girişmesi sonrası, 1998 yılında üç referanduma izin veren bir anlaşma yapılmıştı.

Yerel meclisin üçte birinin bu yönde oy kullanması halinde 2022'de üçüncü bir referandumun daha yapılabileceği belirtiliyor.

Yeni Kaledonya'da nüfusun yüzde 40'ını Kanaklar, üçte birini de, çoğu burada doğan Avrupa kökenliler oluşturuyor.

Nüfusun geri kalanını da diğer Pasifik adalarından gelenler ya da farklı ırklardan kişilerin oluşturduğu belirtiliyor.

Fransa'ya uzaklığı yaklaşık 16 bin kilometre

Fransa'nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, 1946'da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu'na dahil oldu. 1953'te etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Yeni Kaledonyalılara Fransız vatandaşlığı verildi. 1998 yılındaki Noumea Anlaşması'yla Yeni Kaledonya'ya özerklik verildi.





Fransa'dan her yıl 1,5 milyar dolar yardım alan Yeni Kaledonya'da Kanaklar arasında yoksulluk ve işsizliğin yaygın olduğu, yerli halkın eğitim seviyesinin düşük olduğu belirtiliyor.

Fransa, zengin nikel madenlerine sahip olan Yeni Kaledonya'yı, stratejik açıdan büyük öneme sahip 'siyasi ve ekonomik bir varlık' olarak görüyor.

Okyanus ülkesi Yeni Kaledonya'da Fransa'dan bağımsızlık yine reddedildi

Yeni Kaledonya, Bağımsızlık, Avustralya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:32

Son Dakika Dünya Okyanus ülkesi Yeni Kaledonya'da Fransa'dan bağımsızlık yine reddedildi - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 127 teröristi deşifre etti Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim
Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı kabine toplantısında! Gündemde yüz yüze eğitim var Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı kabine toplantısında! Gündemde yüz yüze eğitim var         
18:34
Bayern Münih, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Costa'yı kiraladı Bayern Münih, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Costa'yı kiraladı         
17:37
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi         
16:48
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor         
15:00
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü         
14:00
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 18:39:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okyanus ülkesi Yeni Kaledonya'da Fransa'dan bağımsızlık yine reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei