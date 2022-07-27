Okyanustaki plastik miktarı belli oldu! - Son Dakika
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Okyanustaki plastik miktarı belli oldu!

27.07.2022 21:06
Okyanustaki plastik miktarı belli oldu!

Okyanus yüzeyine kurulan düzenekler sayesinde 100 ton plastik çıkartıldı. Bununla birlikte toplamda ne kadar olduğu da açıklandı.

Boyan Slat isimli Hollandalı mucit tarafından 2013 yılında kurulan The Ocean Cleanup, Dünya'yı koruyabilmek için plastik temizliği yapıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde en büyük çalışması netice verdi ve okyanustan tam 100 bin kg, yani 100 ton plastik çıkartmayı başardı. Fakat yolun daha çok başında olduklarını söylüyorlar. İşte nedeni…

Okyanus içerisinde 100 bin ton plastik daha var!

Hollanda ve ABD'de hayır işlerini sürdüren The Ocean Cleanup, İBB'nin İstanbul kıyısına yerleştirdiği çöpkaparlara benzer bir proje yürütüyor. Tabii mantık ve çalışma şekli olarak benzese de boyut olarak binlerce kat daha büyüğünü gerçekleştiriyor.

Okyanustaki plastik miktarı belli oldu!

Okyanus üzerinde akıntıya ters bir şekilde kurulan sistem sayesinde bir seferde 100 bin kg plastik yakalanabiliyor. Aşağıda paylaştığımız Tweet içerisindeki videoda bu işlemin nasıl yapıldığı detaylıca gösteriliyor.

İlk kez bir insanın akciğerinde mikroplastik bulundu!

Her ne kadar tek seferde 100 ton plastik yakalanıyor olsa da bu oldukça zaman alıyor. Yani kurulum yapıldıktan sonra haftalarca, hatta aylarca beklemek gerekiyor. Üstelik kurumun söylediğine göre yapılan bu çalışma ile okyanuslardaki plastiğin ancak 1000'de 1'i temizlenebildi.

Yani Dünya'nın tüm denizlerinde ve okyanuslarında 100 bin ton plastik daha var. Tabii bu veri toplanabilir ve gözlemlenebilir plastiğe ait. Yani su tabanına oturan ve kıyıya vuranlar hariç. Üstelik bir de temizlenmesi mümkün olmayan ve insan hayatına ciddi risk oluşturan mikro plastik sorunu var.

BREAKING: more than 100,000kg of plastic removed from the Great Pacific Garbage Patch (GPGP).

Thank you to our determined offshore crew and supporters worldwide; together, we have now officially cleaned up 1/1000th of the GPGP. pic.twitter.com/DLWPNkspcr

— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) July 25, 2022

Şirket, işlerini büyütebilmek için daha fazla bağış toplamaya çalışıyor. Ancak bu da tek başına yeterli değil. Zira 10 kat büyümeyi başarsa bile tüm okyanusu temizlemesi 30-40 gibi bir süre alacak. Fakat bu süre içerisinde insanlar kirletmeye devam edeceği için başlangıç noktasına geri dönülmüş olunacak. Bu nedenle tüm dünyanın plastik kullanımında çok daha kritik adımlar atması gerekiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Okyanustaki plastik miktarı belli oldu! - Son Dakika

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