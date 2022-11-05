Haiti'de okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek'le ilgili üzen detay! Bugün doğum günüydü

Bu arada, olayın meydana geldiği Norwegian Spirit adlı gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Dilek Ertek, Haiti, Güncel, Son Dakika

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