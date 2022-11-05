70 yaşındaki Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de 25 Ekim'de Norwegian Spirit adlı gemiden Pasifik Okyanusu'na düştü. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar olumlu sonuç vermedi.
Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, Tahiti'ye giderek yetkililerle görüştü. Bugün doğum günü olduğu belirtilen Ertek'e ulaşılamaması durumunda 11 Kasım'da İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınıp tören düzenleneceği öğrenildi.
Bu arada, olayın meydana geldiği Norwegian Spirit adlı gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Haiti'de okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek'le ilgili üzen detay! Bugün doğum günüydü - Son Dakika