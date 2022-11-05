Haiti'de okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek'le ilgili üzen detay! Bugün doğum günüydü - Son Dakika
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Haiti'de okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek'le ilgili üzen detay! Bugün doğum günüydü

05.11.2022 16:36

Türkiye'de dünyaca ünlü mücevher markasının distribütörü olan Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de gemiden düştü. Bugün doğum günü olan Ertek'e ulaşılamazsa 11 Kasım'da gıyabi cenaze namazı kılınıp tören yapılacak.

70 yaşındaki Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de 25 Ekim'de Norwegian Spirit adlı gemiden Pasifik Okyanusu'na düştü. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar olumlu sonuç vermedi.

11 KASIM'DA TÖREN DÜZENLENECEK

Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, Tahiti'ye giderek yetkililerle görüştü. Bugün doğum günü olduğu belirtilen Ertek'e ulaşılamaması durumunda 11 Kasım'da İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınıp tören düzenleneceği öğrenildi.

Okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek'le ilgili kahreden detay! Bugün doğum günüydü
Dilek Ertek

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada, olayın meydana geldiği Norwegian Spirit adlı gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek'le ilgili kahreden detay! Bugün doğum günüydü
Okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek'le ilgili kahreden detay! Bugün doğum günüydü
Kaynak: DHA
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Dilek Ertek, Haiti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti'de okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek'le ilgili üzen detay! Bugün doğum günüydü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haiti'de okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek'le ilgili üzen detay! Bugün doğum günüydü - Son Dakika
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