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Okyanuslar 2019'da tarihte kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaştı
33 dakika önce
İklim kriziyle birlikte okyanuslar da ısınmaya devam ediyor. Bilim insanları 2019’da okyanusların tarihte kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaştığını bildirdi.
İklim kriziyle birlikte okyanuslar da ısınmaya devam ediyor. Bilim insanları 2019'da okyanusların tarihte kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaştığını bildirdi.
Dünya genelinde fosil yakıtlardan gelen ve atmosferde sıkışmış olan gazların oluşturduğu sera etkisi ile meydana gelen ısının yüzde 93'ü okyanuslarda birikiyor. Son yıllarda okyanusların ne kadar ısındıklarını ölçmek de bilim insanları için küresel ısınma oranı hakkında doğruluyu yüksek bilgi anlamına geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:10
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