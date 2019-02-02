Okyanusların Sirkülasyonu Hakkında Bilinen Her Şey Yanlış Olabilir

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeni ile okyanuslarda gerçekleşen sirkülasyonun yavaşlaması konusunda büyük endişelere sahip. Tahmin edildiği hızda bir yavaşlama olması, gezegen üzerinde büyük olumsuz etkiler oluşturabilir. Konu ile ilgili araştırmalara başlayan bir ekip ise okyanus sularının hareketlerini incelerken, şimdiye kadar doğru bilinen bir yanlışı ortaya çıkarmış olabilirler.Okyanus suları, yoğunluk ve sıcaklık farkları nedeni ile sürekli olarak bir devinim halindedir. Bu devinim, ekosistem için gerekli olan, oldukça büyük öneme sahip bir konudur. Bilim insanları, son yıllarda küresel ısınma nedeni ile eriyen buzulların, suların yoğunluk ve sıcaklık farklarını değiştirmesi nedeni ile okyanus sirkülasyonunu yavaşlattığını açıklamışlardı. Bu durumun, gezegen üzerinde olumsuz sonuçlara neden olacağı da yapılan analizler ile ortaya konmuştu.Okyanus sularının devinimi ile ilgili detaylı bilgiler edinmek amacı ile gerçekleştirilen ve 21 ay süren yeni bir araştırma ise herşeyin baştan hesaplanmasına sebep olabilir. Şimdiye kadar bilim dünyasında bilinen, suların batıya doğru ilerleyerek, yer değiştirdiği idi. Oluşturulan yeni ekibin gerçekleştirdiği gözlemler ise sirkülasyonun doğuya doğru ilerlediğini gösterdi. Bu durumun, tam olarak iklim değişikliği hakkında çizilen tabloları nasıl etkileyeceği konusunda net bir bilgi yok.Yapılan araştırma, çok yeni ve kısa sürede yapılmış olması nedeni ile şu an için kesin bir veri tabanı olarak baz alınamıyor. Ancak teorinin doğrulanması halinde, bilim dünyası için birçok şeyin baştan değerlendirilmesi anlamına geliyor. Tüm iklim modellerinin baştan yazılmasına neden olabilecek bu keşif için bilim dünyası, detaylı araştırmalar yapacağı uzun bir yolculuğa hazırlanıyor.