Okyanusta 4 günlük yaşam mücadelesi

Endonezya'da Cuma günü batan kargo gemisindeki 4 mürettebat, 4 gün boyunca okyanusta strafor buz kutuları üzerinde verdikleri yaşam savaşının ardından kurtarıldı.

Endonezya'da Cuma günü Zidane Express kargo gemisi şiddetli dalgalar nedeniyle battı. Doğu Java eyaletindeki Pulau Saobi Adası ile Sabuntan Adası arasında meydana gelen olayda, gemi motoruna su girmesinin ardından telsiz bağlantısı kesildi. Gemide bulunan 4 mürettebat, Rusyadi, Mohammed Ajim, Ansori ve Ali Sabibi'nin gemileriyle kayboldukları ve boğuldukları bildirildi.

Okyanus ortasında yaşam savaşı

Gemideki yiyecek ve içecekleri yanlarına alan 4 mürettebat, boş strafor buz kutularıyla can kurtaran salı yaparak okyanusa açıldı. Arama kurtarma çalışması başlatan sahil güvenlik ekipleri, okyanusta sürüklenen 4 mürettebatı Bali'de buldu. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Koordinatörü Wahyu Budi, "4 kişi, Boom Beach Banyuwangi'ye 63, Sapeken Madura Harbor'a 98 kilometre ötede güvenli şekilde bulundu" dedi.

Kurtarılan 4 mürettebatın sağlık kontrolü için anakaraya götürüldüğünü belirten Budi, "Pulau Sapeken Adası'na götürülen mürettebat, sağlık kontrolünün ardından aileleriyle buluşacak. Su yüzeyinde kalmak için strafordan yapılmış buz kutularını kullanan mürettebat, yanlarında götürdükleri suyu da azar azar içmişler" açıklamasında bulundu.

Zidane Express gemisi, 26 Mayıs'ta Banyuwangi kentinden Madura Adası'na gitmek üzere yola çıkmış, 28 Mayıs'ta dönmeyen gemi kayıp olarak bildirilmişti. - BALİ