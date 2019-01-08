Okyanusta Bir Türk Kızı" Kitabının Yazarı Leigh, Maceralarını Anlattı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Kulübünce hazırlanan "Okudukça Gerçekleşen Hayaller" projesi kapsamında "Okyanusta bir Türk kızı" kitabının yazarı ve kahramanı Hülya Leigh, öğrencilerle bir araya geldi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Kulübünce hazırlanan "Okudukça Gerçekleşen Hayaller" projesi kapsamında "Okyanusta bir Türk kızı" kitabının yazarı ve kahramanı Hülya Leigh, öğrencilerle bir araya geldi.



Leigh, Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Blue-Belle teknesiyle Atlantik Okyanus seyrini de içeren ve 6 yıl süren deniz macerasının anlattı.



Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Leigh, kitaplarını imzaladı.



Denizcilik Alanı Öğretmeni Emre Karakaş da "Okudukça Gerçekleşen Hayaller" projesini öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, denizcilik alanına olan ilgilerini artırmak ve denizi seven, denizde yaşamanın kurallarını bilen bireyler yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi. Karakaş, proje kapsamında her yıl bu alandaki yazarları okula davet edeceklerini belirtti.



Program sonrası Okul Müdür Yardımcısı Nalan Sungurhan da Leigh'e plaket verdi.

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