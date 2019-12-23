OKYANUSTA TÜRK GEMİSİNDEKİ DEHŞET İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA - Son Dakika

HİNT okyanusunda Türk gemisinde yaşanan olayla ilgili denizcilik şirketinden yapılan yeni açıklamada, " Yaralı iki personelimizin dün gece yarısından önce ameliyatları tamamlanmış olup, sağlık durumları hakkında doktorları tarafından iyi olduğu bilgisi alınmıştır" denildi.

Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinin personeli Ergin A., gemidekilerle yaşadığı problemleri ve psikolojik sorunlarını şirkete ilettiği gerekçesiyle kaptan Bora Ekşi'yi (45) bıçakla öldürdü, 4 personeli de yaraladı.

Olayla ilgili geminin bağlı olduğu İnce Denizcilik 'ten yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Aralık saat 07.53'te Kolombo limanına demirleyen gemimizden ilk iki saat içerisinde iki yaralı personelimiz alınarak hastaneye çıkarılmıştır. Kolombo savcılığının gemimizin limana yanaştırılması emriyle, gemi öğlen saatlerinde limana yanaştırılmıştır. Limana yanaşmaya müteakip tüm yetkili kurumlar gemiye çıkarak soruşturmaya başlamışlardır" denildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

"Kolombo limanına varmış olan şirket yetkilimiz gerekli izinleri alarak, yerel otoritelerle koordineli çalışmaya başlamıştır" denilen açıklamada, "Savcılık emriyle tüm olay yeri incelenmiş, zanlı Ergin A. polis nezaretinde gemiden çıkarılmıştır. Konu yargıya intikal ettiği için, adli süreç takip edilmektedir. Merhum kaptanımız Bora Ekşi'nin cenazesi gemiden çıkarılarak Adli Tıp tarafından teslim alınmıştır. Cenazenin ivedilikle yurda getirilmesine dair büyükelçiliğimizin ve yerel yetkililerin yardımlarıyla bu akşam ya da yarın sabah işlemler tamamlanarak naklin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Merhum kaptanımızın ailesi ve yakınlarına gelişmeler şirket temsilcimiz tarafından anında bildirilmektedir. Yaralı iki personelimizin dün gece yarısından önce ameliyatları tamamlanmış olup, sağlık durumları hakkında doktorları tarafından iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Bugün doktor kontrolüne müteakip uçuş için mani olmadığına dair rapor alınması bekleniyor. Rapor alınmasının ardından personelin de isteğine bağlı olarak yurda dönüşleri sağlanacaktır" bilgileri yer aldı.

"YURDA DÖNÜŞ İŞLEMLERİNE BAŞLANDI"

Yazılı açıklamada, "22 Aralık akşam saatlerinde savcılığın izniyle gemimizin yeni katılan kaptanımızın kumandası altında limandan kalkarak, tüm yasal işlemlerin tamamlanmasını beklemek üzere Kolombo liman sahasına tekrar demirlemiştir. Diğer hafif yaralı personellerimiz doktor muayenesi için bugün, Sahil Güvenliğin iznine müteakip, hastaneye çıkarılacaklardır. Dün akşam saatlerinde gemimizin kontrolü ve idaresi yeni katılan kaptanımıza teslim edilmiş olup, şirketimiz mevcut personelden ayrılmak isteyenlerin yurda dönüş işlemlerine başlamıştır" denildi

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