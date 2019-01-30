Okyanusun Altında Eşsiz Bir Uyku Deneyimi

Şehrin ortasında kocaman bir okyanusu keşfetme imkanı sunan SEA LIFE İstanbul, Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi öğrencilerini "Köpekbalıklarıyla Gece Yatısı" etkinliğinde ağırladı. 24 Ocak Perşembe günü gerçekleşen, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 60'dan fazla öğrencinin katıldığı etkinliğe, SEA LIFE İstanbul tarafından iyileştirilen Kaplumbağa Leonardo'nun gerçek hikayesini 'Sırtımdaki Okyanus' ile hikayeleştiren yazar Serhan Kansu da katıldı.

Avrupa'nın en uzun okyanus tüneline sahip SEA LIFE İstanbul, 9-12 yaş aralığındaki Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi öğrencilerine, su altının gizemli dünyasında unutulmaz bir uyku deneyimi yaşattı. Geceyi SEA LIFE İstanbul'da geçiren 60'ın üzerinde öğrenci, 15 binden fazla deniz canlısını yakından görebildikleri akvaryum gezisi ile başlayan 'Köpekbalıklarıyla Gece Yatısı' programında, başta köpekbalıkları olmak üzere denizlerin ve denizlerde yaşayan tüm canlıların nasıl korunabileceği konusunda bilgi de aldılar.

SEA LIFE İstanbul tarafından iyileştirilen Kaplumbağa Leonardo'nun gerçek hikayesini Elma Yayınevi'nden çıkan kitabı 'Sırtımdaki Okyanus' ile hikayeleştiren yazar Serhan Kansu'nun da katıldığı etkinlikte, çocuklar hikayenin sevimli ana karakteri Kaplumbağa Leonardo ile de tanışma fırsatı buldular. Çocuklarla okyanus canlıları üzerine mini bir söyleşi de gerçekleştiren yazar Serhan Kansu, etkinlik sonrası Sırtımdaki Okyanus kitabını da çocuklar için imzaladı.

Öğrenciler uyku zamanı geldiğinde ise 270 derece açılı gözlem odasının bulunduğu Okyanus Odası'nda uyku tulumları ile akvaryumda kamp yapma ayrıcalığını yaşadılar; uzun süre akıllarından çıkmayacak eşsiz bir deneyimin parçası oldular.

SEA LIFE İstanbul, okul gruplarını ağırladığı "Köpekbalıklarıyla Gece Yatısı" programında su altı dünyasının gizemini gece yaşamak isteyenler için heyecan verici bir deneyim sunuyor.