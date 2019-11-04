Okyanusya Açık Judo Turnuvası'nda Kayra Sayit'ten altın madalya

Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Judo Turnuvası'nın son günü kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit altın, erkekler 90 kiloda Mikail Özerler ve +100 kiloda Cemal Erdoğan bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Perth kentinde düzenlenen turnuvada Kayra Sayit, ilk turu maç yapmadan geçti. Milli sporcu, çeyrek finalde İsrailli Raz Hershko'yu, yarı finalde Rus Kseniia Chibisova'yı ve finalde Portekizli Rochele Nunes'i ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Üçüncülük müsabakalarında milli sporculardan Mikail Özerler, Çekyalı David Klammert'i altın skorda ipponla, Cemal Erdoğan ise Sloven Vito Dragic'i ipponla mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı.

Erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak, turnuvayı beşinci sırada tamamlarken, 100 kiloda Mert Şişmanlar ise ilk tur maçında rakibine yenilerek elendi.

Dün de erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ile şampiyonluk yaşayan ay-yıldızlı ekip, turnuvayı 2 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.