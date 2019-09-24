Okyunusları geçen mucizeler
15 dakika önce
Engellere kulaç atarak tüm dünyaya mesaj vermek isteyen dört engelli yüzücü, en başta Manş Denizi olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki okyanuslarda 7 kanalı yüzerek geçmeye hazırlanıyor.
Engellere kulaç atarak tüm dünyaya mesaj vermek isteyen dört engelli yüzücü, en başta Manş Denizi olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki okyanuslarda 7 kanalı yüzerek geçmeye hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:00
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