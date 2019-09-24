Son Dakika Haberleri: Okyunusları geçen mucizeler
Son Dakika Ekonomi Haber

Okyunusları geçen mucizeler

15 dakika önce

Engellere kulaç atarak tüm dünyaya mesaj vermek isteyen dört engelli yüzücü, en başta Manş Denizi olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki okyanuslarda 7 kanalı yüzerek geçmeye hazırlanıyor.

Okyunusları geçen mucizeler, System.String[]

Engellere kulaç atarak tüm dünyaya mesaj vermek isteyen dört engelli yüzücü, en başta Manş Denizi olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki okyanuslarda 7 kanalı yüzerek geçmeye hazırlanıyor.

Manş Denizi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı
Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu! Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:15:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okyunusları geçen mucizeler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]