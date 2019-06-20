Son Dakika Haberleri: 'Olabilir' patladı, gitti
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'Olabilir' patladı, gitti

1 saat önce

GERÇEK ismi Enes Meral olan ve Almanya'nın Rüsselsheim şehrinde doğan 18 yaşındaki Mero, Türkçe Almanca söylediği şarkısıyla 6 günde milyonlarca kişiye ulaştı.

'Olabilir' patladı, gitti, System.String[]
GERÇEK ismi Enes Meral olan ve Almanya'nın Rüsselsheim şehrinde doğan 18 yaşındaki Mero, Türkçe Almanca söylediği şarkısıyla 6 günde milyonlarca kişiye ulaştı. 22 milyon 550 binden fazla kişinin dinlediği şarkı, en fazla ilgiyi Almanya'da gördü.

FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDU

Genç şarkıcı adını sosyal medya hesabı Instagram'da duyurdu. Kendisine ait hesapta videolar paylaşan Mero, bir milyon 700 bin takipçiye ulaştı. Bir dönem Bundesliga'da mücadele eden Darmstadt'ın alt yapısında futbol da oynayan Mero, daha sonra müziğe ağırlık vermeye başladı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:08 
Genç, Almanya, Güncel
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