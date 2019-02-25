Olaf Scholz: Google ve Apple Vergileri 2020'ye Kadar Hazır Olmaz
1 saat önce
– Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Google ve Apple gibi büyük uluslararası şirketlere yönelik asgari vergi uygulaması için uygulanabilecek "hazır bir seçenek" olmadığını söyledi.
– Almanya Maliye
Bakanı Olaf Scholz
, Google
ve Apple
gibi büyük uluslararası şirketlere yönelik asgari vergi uygulaması için uygulanabilecek "hazır bir seçenek" olmadığını söyledi.
Rheinische Post'un haberine göre Scholz, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD
) kuralları çerçevesinde oluşturulabilecek olası bir çözümün 2020 yılına kadar hazır olmayacağını belirtti.
Bu sırada, Scholz hafif yavaşlamış olsa da Almanya ekonomisindeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesini beklediğini söyledi. Scholz, Birleşik Krallık
'ın Avrupa Birliği
'nden ayrılık sürecinin oluşturduğu ekonomik risklere önem verilmesi gerektiğinin de altını çizdi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:34 Kaynak: DHA
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