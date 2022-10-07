Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanımı konusunda uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanımı konusunda uyardı

07.10.2022 20:04
Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanımı konusunda uyardı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı.

Scholz, Prag'da düzenlenen gayriresmi AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Nükleer silahların kullanılması kabul edilemez." dedi.

Rusya'dan gelen bu tür tehditlere net bir cevap vermenin önemli olduğunu anlatan Scholz, "Bu cevap şu olmalı; herkes bunu bırakmalı. Bu dünya için tehlikeli olur." diye konuştu.

Scholz, zirvede son gelişmeleri tartıştıklarını ve Ukrayna'ya devam eden siyasi, ekonomik ve askeri desteği teyit ettiklerini belirtti.

Alman Başbakan, "Prag'dan net bir mesaj veriyoruz; Avrupa devletleri Ukrayna'nın yanında sımsıkı duruyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunması için desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Scholz, Avrupa devletlerinin Rusya'nın tartışmalı referandumların ardından geçen ay Ukrayna'nın doğu topraklarını yasa dışı ilhakını asla tanımayacağının da altını çizerek, "Bizim için bu düzmece referandumlar geçersizdir." dedi.???????

YORUMLAR
500
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden bir heyet, Rusya'da ulusal uzlaşı konusunu görüştü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden bir heyet, Rusya'da ulusal uzlaşı konusunu görüştü AB Konseyi Başkanı Michel: 'Rusya'nın tehditlerine boyun eğmeyeceğiz' AB Konseyi Başkanı Michel: 'Rusya'nın tehditlerine boyun eğmeyeceğiz' Rusya'daki seferberlik ilanı sonrası Rusların Gürcistan'a yönelmesi Tiflis'te protesto edildi Rusya'daki seferberlik ilanı sonrası Rusların Gürcistan'a yönelmesi Tiflis'te protesto edildi
Kaynak: AA

Olaf Scholz, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanımı konusunda uyardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:47:59. #1.12#
SON DAKİKA: Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanımı konusunda uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement