Olağan Genel Kurul Duyurusu - Son Dakika

Olağan Genel Kurul DuyurusuBU HABER TEBLİGAT YERİNE GEÇECEKTİR. Federasyonumuzun 2020 yılında yapılması gereken Olağan Genel Kurulu tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılında yapılmasına Bakanlığımızca karar verilmiştir. Bu amaçla; federasyonumuzca seçim çalışmaları başlatılmış olup, ilk etapta federasyonumuz Ana Statüsünün "GENEL KURUL " başlıklı 7. Maddesinin (h) ve (ı) bentlerine, Spor Bakanlığımız ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün göndermiş olduğu genelgeler doğrultusunda pandemi nedeniyle tamamlanmayan sezondan önceki sezona bakılmak kaydıyla 2018-2019 ve 2020-2021 sezonları, 2019-2020 yılında yapılan 4 faaliyet de eklenerek oy kullanacak kulüplerin isimleri belirlenmiştir. Listelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Faal Olmayan Antrenör Listesi içinFaal Olmayan Milli Sporcu Listesi için2018-2019, 2019-2020, 2020, 2021 Faaliyet Takvimi içinLinklerde yer alan statü ve katılım formunu indiremiyorsanız ( Chrome) tarayıcınızın geçmişini temizleyin yada tarayıcınızı değiştiriniz (internet explorer)Listelere itiraz süreci 27. 09. 2021 tarih saat 13. 00'e kadar olup, sonrasında netleşen listeler Noter aracılığıyla kuraya tabi tutulacaktır. İtiraz edecek kulüpler Federasyonumuza bir dilekçe kulüp antetli kağıdı ile başvuru yapacak olup, başvuru dilekçesinde katıldığı faaliyet adı, yeri, tarihi, branşı, katıldığı sporcu adı-soyadı, tc kimlik no (imzalı) yazılarak en geç 27. 09. 2021 tarihi saat 13: 00'e kadar federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir. Kura işlemi, federasyonumuzda yapılacak olup, kuraya katılmak isteyen kulüp başkanları, idarecileri, eski milli sporcu, faal milli takım antrenörlüğünü bırakmış antrenörlerimiz; COVİD-19 tedbirleri kapsamında yaptırdığı 2 doz aşı kartını ibraz etmeleri veya 48 saat içinde COVİD-19 negatif PCR testini ibraz etmeleri halinde kura çekimine katılabilecekledir. Aksi takdirde kura çekimine katılamayacaklardır. İlgililere önemle duyurulur. BU HABER TEBLİGAT YERİNE GEÇECEKTİR. Bunu beğen Açıklaması