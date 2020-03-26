Olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da sokaklar boşaldı - Son Dakika
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Olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da sokaklar boşaldı

6 saat önce

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 738 artışla 3 bin 434'e, vaka sayısı ise 7 bin 937 artışla 47 bin 610'a ulaştı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 738 artışla 3 bin 434'e, vaka sayısı ise 7 bin 937 artışla 47 bin 610'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre ölü sayısının 3 bin 434'e yükseldiği İspanya, Kovid-19'un çıktığı ülke olan Çin'i (3 bin 281 ölü) geride bırakarak İtalya'nın (6 bin 820 ölü) ardından virüsten dolayı en fazla ölümün olduğu ikinci ülke konumuna geldi.

Koronavirüs salgınında günlük ölü ve vaka sayılarında bu zamana kadarki en yüksek rakamın çıktığı İspanya'da ölü sayısı 19 Mart'ta 169, 20 Mart'ta 215, 21 Mart'ta 344, 22 Mart'ta 394, 23 Mart'ta 462 ve dünde 514 artmıştı.

Kovid-19'da günlük ölüm sayılarında dünyada bu zamana kadarki en yüksek artışı geçen cumartesi günü 793 ile İtalya açıklamıştı.

İtalya dün de bu virüsten 743 kişinin daha öldüğünü duyururken, İspanya'nın açıkladığı 738 artış Kovid-19 ile bağlantılı ölümlerde bir günde görülen en yüksek üçüncü artış oldu.

Bu arada İspanya'da acil serviste olan koronavirüs hastalarının sayısının son 24 saatte 530 artışla 3 bin 166'ya çıktığı, taburcu edilen hastaların sayısının da 1573 artışla 5 bin 367'e ulaştığı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten en fazla etkilenen Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 290 artışla 1825'e yükseldi.

Ayrıca Madrid'in ardından Kovid-19'un en yaygın olduğu Katalonya özerk bölgesinde özellikle son 3 gündür ölü ve vaka sayılarında ciddi artış olması dikkati çekti.

Vaka sayılarının son 24 saatte yaklaşık 2 biner arttığı bu iki özerk yönetimde mevcut durumda Madrid'de 14 bin 597, Katalonya'da ise 9 bin 937 Kovid-19 teşhisi konulan hasta bulunuyor.

5 bin 400 sağlık personeline koronavirüs bulaştı

Diğer yandan Kovid-19'a karşı mücadelede ülkedeki en büyük sorunlardan biri sağlık personeli eksikliği olarak gösteriliyor.

Başkent Madrid ve Barselona gibi kentlerde ilk Kovid-19 vakalarının ortaya çıktığı 24 Şubat'tan bu yana önlem almakta geç kalan İspanyol hükümeti, hızlı koronavirüs testi yapan kitler dahil eldiven, maske ve koruyucu elbise gibi malzemeleri de halihazırda tam olarak tedarik edebilmiş değil.

Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı verilere göre, mevcut durumda ülke genelinde 5 bin 400 sağlık personeline yeni tip koronavirüs bulaştı.

Bu, İspanya'daki dünkü rakamlara göre toplam vakaların yüzde 13,6'sına denk gelirken, Kovid-19'dan en fazla etkilenen İtalya (yüzde 8) ve Çin'deki (yüzde 4) oranların oldukça üzerinde olduğu görüldü.

Koronavirüsten dolayı 1,5 milyon kişi işini kaybedecek

Ayrıca koronavirüs salgınından dolayı ekonomik hayatın da durduğu İspanya'da, işçi çıkaracağını açıklayan şirket sayısı her geçen gün artıyor.

İspanya'da zarar eden şirketlere tanınan ve "ERTE" olarak bilinen "Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi" açıklayan şirketlere bakıldığında, işten çıkarılmaların en fazla otomotiv, gıda, turizm, ulaşım ve tekstil sektörlerini etkilediği görülüyor.

ERTE açıklayan büyük şirketlerin başında otomotivde Seat, Renault, gıdada AmRest, Zena Alsea, tekstilde H&M, Mango, Decathlon, hava yollarında İberia, Vueling, Ryanair, diğer sektörlerde ise Ikea, Brico Depot, Mediapro öne çıkarken, ülke genelinde geçici işten çıkarmaların 1,5 milyon kişiyi etkileyeceği belirtiliyor.

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti, 14 Mart akşamı yürürlüğe giren ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hali, mecliste bugün telematik sistemiyle yapılacak oylamayla 12 Nisan'a kadar uzatacak.

İçişleri Bakanı Fernando Marlaska Hernandez'in açıkladığı verilere göre, olağanüstü halden dolayı bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden 102 binden fazla kişiye para cezası kesildiği, 926 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da sokaklar boşaldı

Koronavirüs, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:33 Kaynak: AA

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