Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyona yapılan 126... - Son Dakika

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Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyona yapılan 126...
6 saat önce
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyona yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünün karara bağlandığını, 28 bininin ise incelemesinin devam ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:04 Kaynak: İHA
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyona yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünün karara bağlandığını, 28 bininin ise incelemesinin devam ettiğini bildirdi. Tanrıkulu, karara bağlanan 98 bin 300 başvurunun 9 bin 600'ünün kabul edildiğini, 88 bin 700'ünün ise reddedildiğini bildirdi. - ANKARA
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