Olağanüstü halin gevşetildiği İspanya'da sokaklar spor yapanlarla doldu

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin kısmen yumuşatılması sonrası sokaklar spor yapanlarla doldu. Hükümetin getirdiği belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda spor yapma iznine 2 Mayıs cumartesi günü başlanmıştı.



48 gün sonra kalkan yasak sonrasında 14 yaş üstündekilere 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığında spor yapma, 70 yaş üstündekilere 10.00-12.00 ile 19.00-20.00 arasında dolaşma ve 14 yaş altındakilere yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla 12.00-19.00 arasında sokağa çıkma izinleri tanındı.