Olağanüstü İtiraz Yöntemini Kullanarak Ysk'ye Gideceğiz"
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine ilişkin, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceklerini bildirdi.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul
'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine ilişkin, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceklerini bildirdi.
Yavuz, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceğiz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:53 Kaynak: AA
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