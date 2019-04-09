Son Dakika Haberleri: Olağanüstü İtiraz Yöntemini Kullanarak Ysk'ye Gideceğiz"

Olağanüstü İtiraz Yöntemini Kullanarak Ysk'ye Gideceğiz"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine ilişkin, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceklerini bildirdi.

Olağanüstü İtiraz Yöntemini Kullanarak Ysk'ye Gideceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine ilişkin, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceklerini bildirdi.

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:53 Kaynak: AA

Twitter, Ali İhsan Yavuz, AK Parti, İstanbul, Güncel
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