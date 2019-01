Olağanüstü Meclis Toplantısı Yapıldı

2018 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında, İller Bankasından teminat mektubu ya da nakit kredi alınması oy birliği ile alınan kararla kabul edilmişti.

Açılan oturumda, İller bankasından 1 Milyon liralık teminat mektubu alınması veya nakit kredi talebi kararı oylamaya sunuldu. Oy çokluğuyla alınan kararla İller Bankasından kredi alınması kabul edildi.

Toplantı sonrası yaptığı konuşmada sitemini dile getiren Başkan Bostancı " 2014 yılında göreve geldiğimiz günden bugüne kadar düzenli olarak personelimizin maaşını ödedik. Lakin son altı aydır imar barışı sebebiyle belediyemizin gelirlerinde azalma oldu. Buna rağmen küçük aksamalar dışında personel maaşlarında her hangi bir sorun yaşanmadı. Personelimizin maaşını ve dış borçlarımızı ödeyebilmek için bu yola başvurduk. 2018 yılında alınmış olankarar, resmi geçerliliğini yitirdiği için tekrar oylanması gerekiyordu. Red oy kullanılması ya da hiç oy kullanılmamış olmasını doğru bulmuyorum."dedi. Bostancı" 2011 yılında Türkiye'de en çok borcu olan belediyelerinden biriydik. Buna rağmen son 5 yılda fabrikamızı kurduk, araçlarımızı aldık, bir çok önemli işler yaptık ve personelimizi mağdur etmedik. Devralınan bunca borca, yapılan bu kadar işe rağmen bugüne kadar toplamda sadece 1.7 milyon lira borç yaptık. Şu an alınacak ortalama 1 milyon değerindeki krediye itiraz edilmesini anlamak mümkün değil. Her şeye rağmen personelimizi mağdur etmeyecek olmamıza, konunun personelimizin ve Enez halkının lehine sonuçlanmış olmasına olan sevincimizi ifade etmek istiyor, hayırlı olmasını diliyorum."dedi.