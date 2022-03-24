Olağanüstü NATO zirvesi başladı - Son Dakika
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Olağanüstü NATO zirvesi başladı

24.03.2022 13:31

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor.

Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

Toplantıdan önce Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun bir ikili görüşme trafiği bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını bildirmişti.

Olağanüstü NATO zirvesi başladı
Olağanüstü NATO zirvesi başladı
Olağanüstü NATO zirvesi başladı

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Stoltenberg NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı Stoltenberg NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı Son dakika haber: NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı olağanüstü zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Son dakika haber: NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı olağanüstü zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Olağanüstü NATO zirvesi başladı Olağanüstü NATO zirvesi başladı

Nato Zirvesi, Belçika, Hükümet, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Olağanüstü NATO zirvesi başladı - Son Dakika


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