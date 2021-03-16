Olağanüstü vaka artışını yaşandığı ilde, vakaların yüzde 90'ı ev ziyaretlerinden kaynaklı - Son Dakika

Olağanüstü vaka artışını yaşandığı ilde, vakaların yüzde 90'ı ev ziyaretlerinden kaynaklı

16.03.2021 13:30

Olağanüstü vaka artışını yaşandığı ilde, vakaların yüzde 90'ı ev ziyaretlerinden kaynaklı Edirne'de vaka sayılarında yaşanan olağanüstü artış ile birlikte vaka sayısı yüz binde 200,36'ya ulaştı.

Olağanüstü vaka artışını yaşandığı ilde, vakaların yüzde 90'ı ev ziyaretlerinden kaynaklı

EDİRNE - Edirne'de vaka sayılarında yaşanan olağanüstü artış ile birlikte vaka sayısı yüz binde 200,36'ya ulaştı. İlçe Kaymakamlıkları yaptıkları bildiride, vaka sayılarında olağanüstü artış yaşandığına dikkat çekerek vakaların bulaş kaynağının yüzde 90'ının ev ziyaretlerinden kaynaklandığını belirttiler. HES kodu uygulamasının başladığı caddelerde yoğunluk sona ererken, vaka artışlarına neden olan ev ziyaretleri ise tüm uyarılara rağmen devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20-26 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 107,43 olarak kaydedildiği Edirne'de, 27 Şubat-5 Mart verilerinde korkutan artış yaşandı ve vaka sayısı yüz binde 180,01'e ulaştı. Bakan Koca'nın 6-12 Mart verilerini açıklamasıyla birlikte Edirne'de vaka oranlarındaki artış gözler önüne serildi. Edirne'deki vaka sayısı yüz binde 200,36'ya ulaştı.

Kaymakamlıklardan peş peşe bildiri

Kent genelinde vaka artışları devam ederken, Edirne'nin İpsala ve Enez İlçe Kaymakamlıklarından önemli uyarı geldi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede vakaların yüzde 90'ının ev ziyaretlerinden kaynaklandığı belirtildi. İpsala Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda ilçede korona virüs vakalarında olağanüstü artış yaşandığı vurgulandı. Enez Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da vatandaşlara ziyaret taleplerini kabul etmemeleri çağrısında bulunarak, köylerde vaka artışlarının yaşandığı kaydedildi.

Edirne Valiliği mesajla uyardı

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde de yaşanan vaka artışlarının ardından Edirne Valiliği tarafından ilçedeki vatandaşların cep telefonlarına mesaj gönderilerek ev ziyaretleri yapılmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Mesajda ilçede korona virüs vakalarının arttığı belirtilerek, "Lütfen yakınlarımıza ve komşularımıza ziyaretlerimizi bir süre erteleyelim. Aile üyelerimizi bu konuda uyaralım" ifadelerine yer verildi.

"Ev ziyaretleri yapıp sosyal medyadan paylaşıyorlar"

Korona virüs vakalarındaki yaşanan artışa sağduyu sahibi Edirneli vatandaşlar tepki gösterdi. Ev ziyaretlerinin yapılmaması çağrısında bulunan vatandaşlar, ancak sosyal medyadan da gördükleri üzerine ev ziyaretlerinin devam ettiğini ve bu kişilerin o anları çekip sosyal medyadan paylaştıklarını ifade etti. Diğer vatandaşlar da kurallara uymayan kişilere sitem eden açıklamalarda bulundu.

Caddeler yoğunluk azaldı, ev ziyaretleri arttı

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Saraçlar Caddesi ve Çilingirler çarşısının bariyerlerle kapatılıp giriş yapan vatandaşlara HES kodu sorulması zorunluluğu kararı getirdi. Kararın ardından cadde ve çarşı bariyerlerle kapatıldı. Girişlerin kontrollü şekilde sağlandığı yerlerde polis ve zabıta ekipleri tarafından vatandaşların HES kodu kontrol ediliyor. HES kodu olan vatandaşların girişine izin verilirken HES kodu olmayan vatandaşların girişine izin verilmiyor. Denetimlerin ardından cadde ve çarşılardaki kalabalığın sona erdiği görüldü.

Olağanüstü vaka artışını yaşandığı ilde, vakaların yüzde 90'ı ev ziyaretlerinden kaynaklı
Olağanüstü vaka artışını yaşandığı ilde, vakaların yüzde 90'ı ev ziyaretlerinden kaynaklı
Olağanüstü vaka artışını yaşandığı ilde, vakaların yüzde 90'ı ev ziyaretlerinden kaynaklı
Olağanüstü vaka artışını yaşandığı ilde, vakaların yüzde 90'ı ev ziyaretlerinden kaynaklı

HES kodu, Hisarcık, Edirne, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Olağanüstü vaka artışını yaşandığı ilde, vakaların yüzde 90'ı ev ziyaretlerinden kaynaklı - Son Dakika


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