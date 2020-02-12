Olam Gulfood'a katılacağını açıkladı - Son Dakika
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Olam Gulfood'a katılacağını açıkladı

7 saat önce

Küresel gıda ve tarım işletmesi Olam International, 16-20 Şubat 2020 tarihlerinde Dubai'de gerçekleşecek Geleneksel Yiyecek İçecek ve Ticaret Fuarı'na (Gulfood) katılacağını açıkladı.

Olam Gulfood'a katılacağını açıkladı, System.String[]

Küresel gıda ve tarım işletmesi Olam International, 16-20 Şubat 2020 tarihlerinde Dubai'de gerçekleşecek Geleneksel Yiyecek İçecek ve Ticaret Fuarı'na (Gulfood) katılacağını açıkladı.


Merkezi Singapur'da bulunan küresel gıda ve tarım işletmesi Olam International Ltd, 16-20 Şubat 2020 tarihlerinde Dubai'de gerçekleşecek Geleneksel Yiyecek İçecek ve Ticaret Fuarı'na (Gulfood) katılacağını açıkladı. Şirket fuarda kakao, kahve, süt ürünleri, kuruyemişler ve baharat ürünlerini tanıtacağı belirtilirken, şirketin şefleri fuar kapsamında acı biber, sarımsak ve badem ezmeli meze, yağı azaltılmış badem unu ve karabiberli gnocchi, kavrulmuş kaju fıstığı hamurundan yapılmış siyah çikolatalı kurabiyeler gibi leziz tarifler hazırlayacak.


Gulfood hakkında değerlendirme yapan Olam MENA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Bölge Başkanı Gaurav Grover, "Şirketimiz, imalat ve perakende müşterilerine benzersiz bir teklifte bulunmaktadır. Kapsamlı malzemeleri tedarik ediyoruz veya yetiştiriyoruz. Daha sonrasında bunları belgelendirilmiş tesislerde işliyoruz ve dünya çapındaki 14 inovasyon merkezimizden birisinde belirli uygulamalara göre uyarlıyoruz. Kuruyemiş portföyümüz, doğru dokuya ve aromaya göre farklı şekillerde temin edilen badem, kaju, yer fıstığı, fındık, fıstık, susam, ceviz ile kinoa ve çiya tohumu gibi süper gıdalardan oluşmaktadır. Süt ürünleri, kakao ve baharat gurubumuzda da kapsamlı malzemeler sağlanmaktadır. İster yeni orijinlerin belirlenmesi, yeni ürün geliştirme, isterse de sözleşmeli imalat olsun, ekibimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını Gulfood'da ele almaya hazır." dedi. - İSTANBUL

Singapur, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
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