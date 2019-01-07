Olam Progıda, ‘Yeşil Kokarca’ ile mücadele edecek
1 saat önce
Olam Progıda, fındıkta sürdürülebilirlik ve verim için 'Yeşil Kokarca' ile mücadele edecek.
Olam Progıda
, fındıkta sürdürülebilirlik ve verim için 'Yeşil Kokarca' ile mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:10
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