Son Dakika Haberleri: Olam Progıda, ‘Yeşil Kokarca’ ile mücadele edecek

Olam Progıda, ‘Yeşil Kokarca’ ile mücadele edecek

1 saat önce

Olam Progıda, fındıkta sürdürülebilirlik ve verim için 'Yeşil Kokarca' ile mücadele edecek.

Olam Progıda, ‘Yeşil Kokarca’ ile mücadele edecek, System.String[]
Olam Progıda, fındıkta sürdürülebilirlik ve verim için 'Yeşil Kokarca' ile mücadele edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:10 

Progıda, Ekonomi
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