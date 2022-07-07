Olan ilaçlarını tekrar yazdırmak isteyen kadın "hayır" cevabını alınca 1'i kadın 2 güvenlik görevlisini darbetti - Son Dakika
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Olan ilaçlarını tekrar yazdırmak isteyen kadın "hayır" cevabını alınca 1'i kadın 2 güvenlik görevlisini darbetti

07.07.2022 18:48

Bursa'da Gemlik Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ne giden ve ilaç yazdırmak isteyen Tamer Ali Sarı adlı şahsa, reçetedeki ilaçların zaten kendisinde var olduğu söylendi. Yine de ilaç yazdırmak isteyen şahıs, 1'i kadın 2 güvenlik görevlisine saldırıp, darbetti.

Dün sabah saat 10.00 sıralarında Gemlik Devlet Hastanesi'nde rapor ile aldığı ilacı yazdırmak için psikiyatri kliniğine gelen Tamer Ali Sarı, kendisinde ilaç göründüğü için reçetesi yazılmayınca koridorda yüksek sesle konuşarak tepki gösterdi. Sarı, kendisini uyaran güvenlik görevlileri Zafer Atıl (53) ile Özlem Özer'e (48) saldırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ UYARIDA BULUNDU

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hastane koridorunda cep telefonuyla konuşan Sarı'nın, güvenlik görevlisi Zafer Atıl tarafından uyarıldığı görülüyor. Yüksek sesle konuştuğu için uyarılan Sarı, bunun üzerine Atıl'a yumruk atıyor. Diğer güvenlik görevlisi Özlem Özer de şüpheliyi engellemek isterken, darba maruz kalıyor. Hastane çalışanlarının ve hastaların araya girmesiyle güvenlik görevlileri saldırganın elinden kurtarılıyor.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Tamer Ali Sarı, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEDEN DE 2 HASTAYI BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan Tamer Ali Sarı'nın 25 Ağustos 2021'de yine Gemlik Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde ilaç yazdırmak için sıra beklerken tartıştığı 2 hastayı bıçaklayarak yaraladığı, olayın ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yasa gereği gözlem altında alınarak, Bursa Şehir Hastanesi'nde, yüksek güvenlikli psikoloji servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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İlaç yazdırmaya geldi, hastanenin güvenlik görevlisine böyle saldırdı İlaç yazdırmaya geldi, hastanenin güvenlik görevlisine böyle saldırdı KADINI DARBETTİ; TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ KADINI DARBETTİ; TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Olan ilaçlarını tekrar yazdırmak isteyen kadın 'hayır' cevabını alınca 1'i kadın 2 güvenlik görevlisini darbetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Olan ilaçlarını tekrar yazdırmak isteyen kadın "hayır" cevabını alınca 1'i kadın 2 güvenlik görevlisini darbetti - Son Dakika
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