Olası ABD-İran Savaşı petrol fiyatlarını artıracak: En fazla Çin zarar görecek - Son Dakika

Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, ABD ile İran arasında çıkacak bir savaşın tüm dünya ülkelerini etkileyeceğine vurgu yaparak "Petrol fiyatları büyük artış gösterir, bundan kritik olarak Çin büyük zarar görür ama Rusya bir o kadar avantaj sağlar" dedi. Karaca ABD'nin bölgede İran'ı dengelemek için ise Türkiye 'nin istemediği örgütlerle daha fazla ilişkiye girebileceğini söyledi.

İran, ABD'nin Irak'ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan askeri üslerine füze saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapıldığı bildirilen saldırının balistik füzelerle gerçekleştirdiği duyurulurken İran Devlet Televizyonu yapılan saldırılarda 80 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, resmi olmayan rakamların gerçek olması halinde ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları daha sert hale getirebileceğini söyledi. Prof. Dr. Karaca, "ABD eğer sert bir karşılık verirse, İran'ın ne karşılık vereceğini beklemek zorunda kalacağız. İran, Amerika ile birebir savaşı ekonomik şartlar ve sosyal şartlar içerisinde kaldırabilecek bir yapıda değil. 2010'dan beri büyük yaptırımlarla karşı karşıya. Bu yaptırımlarla yaşamaya alışmış bir halk ve bir devlet var ama bunun da bir uç noktası var. İran, o uç noktaya da yaklaşmış durumda. Amerika'nın Orta Doğu'da askeri varlığını düşünürsek, İran'ı neredeyse çevrelemiş durumda" diye konuştu.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞTAN RUSYA AVANTAJ SAĞLAR

"ABD ile İran bu çatışmaların üzerinden tekrardan mutabık kalacakları ve uyuşacakları bir ortama doğru da sürüklenebilir" diyen Prof. Dr. Kutay Karaca, şunları söyledi:

"Amerika ile İran arasında bir savaş çıkarsa bu savaş yalnızca bölge ülkelerini etkilemez, tüm dünyayı etkileyecek bir duruma sokar. Petrol fiyatları büyük artış gösterir, bundan kritik olarak Çin büyük zarar görür ama Rusya bir o kadar avantaj sağlar. Amerikalılar bunu da düşünüyordur."

ABD TÜRKİYE'NİN İSTEMEDİĞİ ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLER KURABİLİR

Prof. Dr. Karaca, "ABD İran'ı Ortadoğu'da dengelemek adına Türkiye'nin istemediği örgütlerle daha fazla ilişkiye girebilir. Bu da Türkiye adına sorun yaratan konuların başında geliyor. Şii kuşak, Ortadoğu'da Amerika'ya karşı bir etki içerisinde duracaktır. En tehlikelisi bir Sünni-Şii çatışmasıdır. Bu da tüm İslam coğrafyası için tehlikeli bir durum olacaktır. Eğer bir savaştan bahsediyorsak, her iki ülke de tehdit altında diyebiliriz. Bence tüm bölge tehdit altındadır" diye konuştu.

TÜRKİYE, ABD İLE İRAN ARASINDA ARABULUCULUK MİSYONU EDİNEBİLİR

Irak ve Suriye'de bilinmezliğin ortada olduğunu, bu durumda da Türkiye'nin buradan yalnızca terör tehdidi değil, göç tehdidi içerisinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karaca, sözlerini şöyle tamamladı:

"İran'la Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler bir şekilde kesintiye uğrayacaktır. Irak ve Suriye özelindeki ilişkiler de kesintiye uğrayacaktır. Dolayısıyla ekonomik anlamda da Türkiye büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilir. Savunma harcamasını artırmak durumunda kalacaktır. Bu ekonomik şartlarda savunma harcamasını artırmak Türkiye ekonomisinde bir takım sıkıntılara yol açabilecektir. İran'la Amerika arasında Türkiye bir şekilde arabuluculuk misyonu edinebilir diye düşünüyorum."

- İstanbul