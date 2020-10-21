Olası bir hastalık belirtisi olan çocuğun okula gönderilmemesi uyarısı - Son Dakika

Olası bir hastalık belirtisi olan çocuğun okula gönderilmemesi uyarısı

21.10.2020 11:15
Olası bir hastalık belirtisi olan çocuğun okula gönderilmemesi uyarısı, System.String[]

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, ateş, öksürük, burun akıntısı gibi bulguları bulunan, olası ya da kesinleşmiş Kovid-19 hastası ile teması olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, ateş, öksürük, burun akıntısı gibi bulguları bulunan, olası ya da kesinleşmiş Kovid-19 hastası ile teması olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünya genelinde ve Türkiye'de toplum sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Bu süreçte açılan okulların da ebeveynler, öğretmenler ve okul yönetimi açısından ekstra önlemler almayı gerektirdiğini vurgulayan Aslan, bu dönemde çocukların sağlığına her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

Aslan, etkin bir tedavi yöntemi ya da aşı geliştirilinceye kadar uyulması gereken kuralları hatırlatarak, pandemi konusunda çocukları bilgilendirmenin önemli olduğunu, olası bir hastalık belirtisi görüldüğünde de okula gönderilmemeleri gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, velilerin evlerinde çocuklarına maske, mesafe ve hijyenle ilgili eğitim vermeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anne-babalara en az öğretmenler kadar çok iş düşüyor. Pandeminin başlangıcından bu yana evlerinde aynı zamanda öğretmen gibi destek veren anne-babalar, çocuklarının Kovid-19'dan korunma eğitmeni gibi de görev yapacaklar. Çocukların ellerini en az 20 saniye sabunla yıkamaları ve el dezenfektanı kullanımı bilgisini vermiş olmalılar. Ellerini yüz, göz, kulak ve çenelerine dokundurmamaları konusunda bilgilendirilmeliler. Okul eşyaları, bardak, su şişesi gibi özel eşyalarını başkaları ile paylaşmamaları öğretilmeli. Yine çocukların ders sırasında olduğu gibi ders aralarında da mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulunulmalı. Ateş, öksürük, burun akıntısı gibi bulguları bulunan, olası ya da kesinleşmiş Kovid-19 hastası ile teması olan çocuklarını okula göndermemeleri gerekir. Çocukların öksürme, hapşırma sırasında mendil kullanmaları ya da dirsek iç yüzüne hapşırmaları öğretilmeli. Hijyenin okul dönüşünde de ayrı bir önemi var. Okuldan dönen çocuklar, eve gelince ellerini yıkamalı ve hemen kıyafetlerini değiştirmeli. Kıyafetlerin güzelce yıkanması gerekiyor. Ev içinde de hijyen koşullarına önem verilmeli, tuvalet ve klozetlerin dezenfeksiyonuna özen gösterilmeli."

"Okul yönetimine ve öğretmenlere büyük işler düşüyor"

Çocukların, evde ve okulda verilen maske, mesafe ve hijyen eğitimine rağmen bunları unutabileceklerini aktaran Aslan, "Okul yönetimine, öğretmenlere de çok büyük işler düşüyor. Yıllarca eğitim idealiyle görev yaptılar, şimdi de pandemiden dolayı hijyen konularında da rehberlik etmeleri gerekiyor. Biliniyor ki Kovid-19 bulaşını önlemek için okul çocuklarının maske kullanması gerekiyor. Çocukların uygun dille uyarılmaları, eksik maske ve dezenfektanı olan öğrenciler için bunların temin edilmesi önemli. Maskelerin ara ara değiştirilmesi, yere düşen ya da kirli maskelerin değiştirilmesi için öğrenciler yönlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Sınıfta maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, eşya ve yiyecek alışverişi yapılmaması, sınıfların sık sık havalandırılması ve öğrencilerin en az bir metre mesafe olacak şekilde sınıfta yerleştirilmesinin önemi vurgulayan Aslan, sosyal mesafe, öğrenci ve çalışanların maske kullanımları ve bunlara uyum konusunda ayrıntılı bilgilendirme ve tekrarlayan eğitimler yapılması gerektiğini aktardı.

Aslan, hastalık bulgusu olan çocukların hızlıca değerlendirilip, revir ya da sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Kovid-19'a karşı güçlü bağışıklık

Çocuklarda Kovid-19 sıklığının erişkinlerden daha az olduğunu ve daha hafif seyrettiğinin bildirildiğini aktaran Aslan, "Bununla birlikte çocuklar birbirinden enfekte olarak başta okul çalışanları olmak üzere evdeki anne, baba ve diğer aile büyükleri için ciddi bir enfeksiyon kaynağı olma potansiyeline sahip. İleri yaş öğretmenler ve okul çalışanları ile altta yatan hastalığı olanlar Kovid-19 açısından daha fazla risk altında." değerlendirmesini yaptı.

Aslan, Kovid-19'a kalkan görevi yapabilmesi için güçlü bir bağışıklığın ilk şartlardan biri olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Çocukların sağlıklı beslenme için uygun oranda protein, karbonhidrat, yağ ve vitamin içeren uygun beslenme sağlanmalıdır. Ek bir takviyeye ihtiyaç yoktur. Pandemi öncesi dönemde olduğu gibi bu dönemde de vitamin ve mineral eksiklikleri saptanır ise onlara yönelik destek verilebilir."

Türkiye, Atama, Ateş, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Olası bir hastalık belirtisi olan çocuğun okula gönderilmemesi uyarısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin
Mustafa Cengiz'den Terim'e gönderme, Falcao'ya isyan: Sattırdığı forma sadece 30 bin Mustafa Cengiz'den Terim'e gönderme, Falcao'ya isyan: Sattırdığı forma sadece 30 bin         
10:58
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Adana'da ikinci Taksim vakası: Genç kızı adım adım takip edip taciz etti Adana'da ikinci Taksim vakası: Genç kızı adım adım takip edip taciz etti         
09:59
Eşiyle görüntülenen Emre Belözoğlu'nun maske takmaması şaşkınlık yarattı Eşiyle görüntülenen Emre Belözoğlu'nun maske takmaması şaşkınlık yarattı         
09:56
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi         
07:27
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı         
00:09
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 11:19:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Olası bir hastalık belirtisi olan çocuğun okula gönderilmemesi uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei