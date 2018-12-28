Son Dakika Haberleri: Olası Bir Trump ve Powell Görüşmesinden Haberim Yok"

Olası Bir Trump ve Powell Görüşmesinden Haberim Yok"

38 dakika önce

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Doland Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bir görüşme planlayıp planlamadıklarını bilmediğini söyledi.

Olası Bir Trump ve Powell Görüşmesinden Haberim Yok
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Doland Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bir görüşme planlayıp planlamadıklarını bilmediğini söyledi.

Hassett Fox'a verdiği bir röportajda, Trump ve Powell'ın buluşarak konuşması durumunda iyi anlaşabilecek iki harika insan olduklarını söyledi ve "İkilinin arasındaki olası bir görüşmeye ilişkin olası planlamalara dahil değilim; ancak, bence görüşürlerse bu çok iyi olur" dedi.

Hassett ayrıca, Trump'ın Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in görevden alacağı savlarını da, "işleri yüzde 100 güvende" diyerek yalanladı.

Fed'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşı çıkmasına rağmen 2018 yılının son toplantısında faiz artırması, Trump'ın Powell'ı görevden alacağına ilişkin söylentilere neden olmuştu. Trump, Fed'in son toplantısından önce yaptığı açıklamada, faiz artırımının "yeni bir hata" olacağını söylemiş, Fed'e "Piyasaları hissedin" önerisinde bulunmuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:39 Kaynak: DHA

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Donald Trump, Ekonomi
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