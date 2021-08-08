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Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı - Son Dakika

Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı

08.08.2021 09:11

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklanırken, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Komando Bölüğü de bölgeye konuşlandırıldı. Bu bölgede sürekli devriye faaliyeti icra eden jandarma, ormanlara giriş ile mesire ve piknik alanlarında ateşli piknik yapılmasını önlemeye yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin ormanlık bölgelerinden ve endemik türlerinin yanı sıra flora ve faunasıyla önemli bir bölgesi olan Kazdağları korumaya alındı. Olası yangın ihtimaline karşı 30 Temmuz itibarıyla Balıkesir genelinde bütün ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, 3 Ağustos'ta da izinli piknik ve mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateşli piknik yapılması yasaklandı.

Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı

KOMANDO BÖLÜĞÜ KAZDAĞLARINA KONUŞLANDI

Kazdağları ve içinde bulunan Kaz Dağı Milli Parkı tam korumaya alınırken, tüm girişlere pankartlarla uyarılar asıldı. Ayrıca önleyici faaliyetler kapsamında jandarma, emniyet, orman muhafaza ve milli parklar görevlilerinin orman alanlarının yakınında, giriş noktalarında ve çevresinde sürekli olarak motorlu ve yaya olarak devriye görevinde bulunuyor. Öte yandan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Komando Bölüğü de Kazdağları'na konuşlandırıldı.

VATANDAŞLARDAN DEVRİYE GÖREVİ İÇİN BAŞVURU

Bu bölgede sürekli devriye faaliyeti icra eden jandarma, ormanlara giriş ile mesire ve piknik alanlarında ateşli piknik yapılmasını önlemeye yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca çok sayıda vatandaşın da devriye görevinde bulunmak için valiliğe başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı

İŞ MAKİNELERİ ENVANTERİ HAZIRLANDI

Önemli bir orman varlığına sahip olan Balıkesir'de yangınlara karşı alınan önlemler arttırıldı. 2021 yılı içinde, özellikle son günlerde ülkemizin bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele devam ederken hava sıcaklıklarının yükselişiyle birlikte Balıkesir genelinde yangınlara karşı uygulanan tedbirler genişletildi. Mayıs ayı itibariyle uygulamaya konulan tedbirler hava sıcaklıklarının normalin üzerine çıkması ve birçok ilimizde yangınların meydana gelmesi üzerine çok daha kapsamlı olarak hayata geçirilmiş bulunuyor. Bu kapsamda il genelinde arozöz ve iş makinelerinin tespiti yapılırken, ayrıca maden işletmesi, inşaat şantiyesi gibi özel firmaların sahip olduğu iş makineleri envanteri hazırlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından da Kazdağları'nın çeşitli bölgelerine itfaiye araçları konuşlandırıldı.

Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı

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Son Dakika Güncel Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı - Son Dakika


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