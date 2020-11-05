Olası depremde ciddi risk taşıyan kaçak yapılar İHA'yla tespit edilip yıkılıyor - BURSA - Son Dakika

Olası depremde ciddi risk taşıyan kaçak yapılar İHA'yla tespit edilip yıkılıyor - BURSA

05.11.2020 11:01
Olası depremde ciddi risk taşıyan kaçak yapılar İHA'yla tespit edilip yıkılıyor - BURSA, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesinin projesiyle, şehri depremlere hazırlıklı hale getirmek ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için İnsansız Hava Aracı (İHA) ile kaçak yapılar tespit ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin projesiyle, şehri depremlere hazırlıklı hale getirmek ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için İnsansız Hava Aracı (İHA) ile kaçak yapılar tespit ediliyor.

Kentte kaçak yapılaşmayla mücadele için belediyenin insansız hava aracı periyodik uçuş görevi yürütüyor.

İHA'nın belirli dönemler aynı alanlarda çektiği fotoğrafları karşılaştıran uzmanlar, yapılaşmaların durumunu değerlendiriyor.

Tespit edilen kat artışları ve yeni yapılaşmalar, harita üzerinde işaretlenerek ilçe belediyelerine gönderilip yapının ruhsat durumu sorgulanıyor.

Kaçak inşaat ya da kat artışı tespit edilmesi durumunda ise yıkım için gerekli yasal prosedür başlatılıyor.

"Bugüne kadar 370 kilometrekare alan tarandı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine, Bursa'nın tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en müstesna şehirleri arasında yer aldığını, kentte aynı zamanda deprem riskinin de yüksek olduğunu söyledi.

Bursa'nın ticari ve ekonomik aktiviteleri, sanayisinin gücüyle ciddi bir çekim merkezi olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllardan sonra hızlı göçe, beraberinde de Bursa'nın hızlı ve düzensiz büyümesine sebep olmuş bir durum. Bursa'daki plansız yapılaşmalarla ilgili üzerinde ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Ciddi radikal kararlar alınması gerekiyor. 2019'un temmuz ayında büyükşehir meclisimizde bir karar aldık, bu karar doğrultusunda kentin yasal izni olmayan inşaatlarına göz açtırmıyoruz. Devletimiz de imar barışıyla alakalı bir uygulama getirdi, o bir milattı. Bundan sonraki süreçte konunun arkasında kararlılıkla duruyoruz. Proje kapsamında şehrin bütününün havadan 7 gün 24 saat takip edildiği uygulama için gerekli cihaz yatırımını yaptık. Nüfusu 3 milyonu geçmiş bir şehrin, sahada insan gücüyle takip edilmesi mümkün değil. Uygulama 14 Nisan 2020'de başladı. Bugüne kadar 370 kilometrekare alan tarandı. İnsansız hava aracı 104 saat havada kaldı ve 113 bin 500 kare fotoğraf çekti."

Aktaş, ağırlıklı olarak merkez, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel'deki yapıları havadan tespit ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 17 ilçemizi kapsayacak şekilde toplam 404 binden fazla bina üzerinde 26 bin 973 resmi veya resmi olmayan kayıt artışlarını tespit ettik. Konuyla alakalı fotoğraflarımızı çektik, ilgili ilçe belediyelerine gönderdik. İlçe belediyelerimiz tarafından öncelikli olarak bu işlerin takibatı yapılıyor, kaçak binalarla alakalı. Eğer arzu ederse ilçe belediyemiz, kaçak olan binayla alakalı bizden destek alabilir. Bu konuda da her türlü desteği verdiğimizi ifade etmek isterim. Farklı ilçelerimizden bugüne kadar 143 binanın yıkımıyla alakalı bizden talepte bulunuldu, biz bu destekleri verdik."

İHA ile kaçak yapı tespit uygulamasının Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüllendirildiğini de aktaran Aktaş, akıllı şehircilikle alakalı düzenlenen fuarda da en dikkati çeken işlerden biri olduğunu ifade etti.

"Bursa'da aktif fay hatları bulunuyor"

Aktaş, yılın her günü bina değişimlerinin ve kaçak yapıların tespitinin şehrin geleceği açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Bursa'da da aktif fay hatları olduğunu, 1855 yılında çok yıkıcı bir deprem yaşandığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"O gün bu kadar yüksek binaların olmadığını, Bursa'nın nüfusunun bu kadar olmadığını düşünürsek vuku bulan olayın ne kadar ciddi olduğunu daha iyi anlarız. Bursalı hemşehrilerimizden konuyla alakalı hassasiyetle olayın üzerine gitmelerini, takip etmelerini istiyorum. İzmir'deki maalesef son yaşanan depremin, ki vefat edenleri rahmetle anıyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum, bizim için çok büyük bir ibret olduğunu ve gerekenleri bir an evvel yapmamız gerektiğini bize hatırlattığını ifade etmek isterim. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu konudaki kararlılığımız devam edecek. İlçe belediyelerimizin de yetki kullanmamaları dahilinde gerekli yasal işlemlerin yapılacağını, konunun takipçisi olacağımızı ifade ederim."

İnsansız Hava Aracı, Türkiye, Deprem, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Olası depremde ciddi risk taşıyan kaçak yapılar İHA'yla tespit edilip yıkılıyor - BURSA - Son Dakika


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