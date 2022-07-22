Olası orman yangınları için Adana'ya takviye ekipler sevk edildi - Son Dakika
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Olası orman yangınları için Adana'ya takviye ekipler sevk edildi

22.07.2022 16:50
Olası orman yangınları için Adana'ya takviye ekipler sevk edildi

Orman Genel Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı Türkiye genelinde almış olduğu tedbirler kapsamında Adana'ya, 12 arazöz ve 60 personel sevk etti.

Orman Genel Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı Türkiye genelinde almış olduğu tedbirler kapsamında Adana'ya, 12 arazöz ve 60 personel sevk etti.

Tedbirler kapsamında, Amasya, Samsun ve Tokat'ta görevli 12 arazöz ile 60 personel, olası orman yangınlarına karşı görevlendirilmek üzere Adana'ya geldi.

Takviye ekipler Aladağ, Düziçi, Feke, Kadirli, Karaisalı, Kozan ve Pozantı ilçelerinde göreve başladı.

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Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Olası orman yangınları için Adana'ya takviye ekipler sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Olası orman yangınları için Adana'ya takviye ekipler sevk edildi - Son Dakika
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