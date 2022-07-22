Tedbirler kapsamında, Amasya , Samsun ve Tokat 'ta görevli 12 arazöz ile 60 personel, olası orman yangınlarına karşı görevlendirilmek üzere Adana'ya geldi.

Orman Genel Müdürlüğü , olası orman yangınlarına karşı Türkiye genelinde almış olduğu tedbirler kapsamında Adana 'ya, 12 arazöz ve 60 personel sevk etti.

Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Olası orman yangınları için Adana'ya takviye ekipler sevk edildi - Son Dakika

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