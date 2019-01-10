Olası Yangından Komşuları Sayesinde Kurtuldu

Adana
'nın Çukurova
ilçesinde yemeği ocakta unutarak uyuyakalan kişi, olası yangından komşularının dikkati sayesinde kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi
'nde bir binanın 3. katında yaşayan Osman Özcan
(68), yemeği ocakta unutarak uyuyakaldı.
Bir süre sonra evden gelen kokuyu fark eden komşuları şüphelenerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak eve girdi.
Sesler üzerine uyanan ev sahibi Özcan, itfaiye ekiplerini karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Ekipler, mutfaktaki tüpü kapattı. Ocakta unutulan tavanın yandığı görüldü.