Röportaj: Nijeryalı Akademisyen: Çin, Daha Adil ve Kapsayıcı Küreselleşmenin Destekçisi - Son Dakika
Üye Girişi

Röportaj: Nijeryalı Akademisyen: Çin, Daha Adil ve Kapsayıcı Küreselleşmenin Destekçisi

28.08.2022 17:21
Röportaj: Nijeryalı Akademisyen: Çin, Daha Adil ve Kapsayıcı Küreselleşmenin Destekçisi

Olatunji SaliuABUJA, 28 Ağustos (Xinhua) -- Nijeryalı akademisyen, Çin'in daha adil ve kapsamlı bir küreselleşmenin yaratıcısı olduğunu belirtti.

Olatunji Saliu

ABUJA, 28 Ağustos (Xinhua) -- Nijeryalı akademisyen, Çin'in daha adil ve kapsamlı bir küreselleşmenin yaratıcısı olduğunu belirtti. Abuja Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Sheriff Ghali İbrahim, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, dünya üzerinde önemli bir siyasi ve ekonomik nüfuza sahip olarak, "Çin'in dışlanmasının mümkünü olmadığını" söyledi. İbrahim'e göre, Afrika'dakiler de da dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkeler, Avrupa ya da Amerikan kültürlerini merkeze alarak, evrensel değer kisvesi altında dünyadaki tüm diğer kültürleri yok eden Batı'nın egemen olduğu küresel sistem ve küreselleşme süreci tarafından büyük ölçüde dezavantajlı durumda bulunuyordu. İbrahim, ancak Çin gibi gelişmekte olan ekonomilerin yükselişiyle, gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişimde daha fazla söz sahibi olduğunu ve çok taraflı çeşitli işbirliği mekanizma ve platformları yoluyla küreselleşme sürecini daha adil ve kapsamlı şekilde desteklemeye başladıklarını bildirdi.

Akademisyen, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesi de dahil olmak üzere Çin'in küreselleşme kavramının, hiçbir ayrımcılık, ırk ayrımı veya dışlanma olmaksızın insanlık için ortak bir geleceği büyük oranda desteklediğinden, öncülüğünü kanıtladığını belirtti. İbrahim, Çin'in küresel tedarik zincirindeki konumunun önemli, büyük, güçlü olduğunu ve dünyanın her yerindeki her evde Çin malı ürünler bulunabilecek şekilde gelişmeye devam ettiğini söyledi. Örneğin, Nijerya'da ve Afrika'nın diğer bölgelerinde tedarik edilen Çin mallarının uygun fiyatlı olduğunu belirten İbrahim, "Avrupa'ya, ABD'ye, dünyanın farklı bölgelerine, Orta Asya'ya, Asya-Pasifik'e, Afrika'ya, Latin Amerika'ya gidin, Çin'in küresel tedarik zincirindeki rolü olumlu ve yol açıcı" dedi. İbrahim, "Çin olmadan ayakta kalabilecek bir küreselleşme yok" diye ekledi.

YORUMLAR
500
ABD'nin Yasağına Karşı Çıkan İş Dünyası Xinjiang Ürün Lerini Destekleyeceğine Dair Söz Verdi ABD'nin Yasağına Karşı Çıkan İş Dünyası Xinjiang Ürün Lerini Destekleyeceğine Dair Söz Verdi Xinjiang, Sosyal Kalkınma ve Halkın Geçim Koşullarına İlişkin Atılım Yapıyor Xinjiang, Sosyal Kalkınma ve Halkın Geçim Koşullarına İlişkin Atılım Yapıyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Röportaj: Nijeryalı Akademisyen: Çin, Daha Adil ve Kapsayıcı Küreselleşmenin Destekçisi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:55 Fenerbahçe'nin Konya maç kadrosunda iki önemli eksik
16:38 Kızının haftaya düğünü vardı! Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası vefat etti
16:24 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Attila Szalai çok kazandıracak
15:56 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Son paylaşımları çok fazla etkileşim aldı
15:56 Güzel oyuncu Ebru Şahin'den yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı
15:49 Sarhoş olup olmadığını belirleyen teste uymayan kadın ABD polisini tiye aldı
15:22 Taliban'ın ilk kez düzenlediği film festivalinde seyircilerin arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkat çekti
14:52 Deniz Akkaya ile Gülşen'in avukatı Emre Emek, sosyal medyada birbirine girdi
14:32 Esnaf ziyaretine çıkan CHP'li vekil Çakırözer bamyanın fiyatını duyunca şok oldu: Geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL
14:31 Terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanları cayır cayır yakacaktı! Emniyetin çalışmasıyla Antalya'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 17:21:02. #1.11#
SON DAKİKA: Röportaj: Nijeryalı Akademisyen: Çin, Daha Adil ve Kapsayıcı Küreselleşmenin Destekçisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement