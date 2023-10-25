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Maçın sonuna damga vurdu! Olay adam Onana, Manchester United'a 3 puanı getirdi - Son Dakika

Maçın sonuna damga vurdu! Olay adam Onana, Manchester United'a 3 puanı getirdi

Son Güncelleme: 25.10.2023 00:50

Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi grubunda Manchester United, sahasında Kopenhag'ı 1-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Maçın son anlarında Kopenhag'ın kazandığı penaltıyı Onana'nın kurtarması, United'ın galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray'ın rakipleri Manchester United, ile Danimarka ekibi Kopenhag kozlarını paylaştı. Mücadelenin kazananı tek golle Manchester United oldu.

MAGUIRE SAHNEDE

72. dakikada sahneye çıkan Harry Maguire, Eriksen'in sağdan ortasını iyi takip ederek kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirmeyi başardı.

Olay adam Onana, Manchester United'a 3 puanı getirdi

ONANA PENALTI KURTARDI

Son haftaların bomba ismi Andre Onana, 90+7'de kurtardığı penaltıyla Manchester United'a, Kopenhag karşısında 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Olay adam Onana, Manchester United'a 3 puanı getirdi

İLK GALİBİYET

Manchester United 3 puana yükseldi ve Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 3. sıraya yükselerek haftayı tamamladı. Kopenhag ise 1 puanda kalarak grupta son sıraya yerleşti.

İşte Galatasaray'ın grubundaki güncel puan durumu;

  • 1- Bayern Münih: 9
  • 2- Galatasaray: 4
  • 3- Manchester United: 3
  • 4- Kopenhag: 1
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester United, Galatasaray, Kopenhag, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Maçın sonuna damga vurdu! Olay adam Onana, Manchester United'a 3 puanı getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maçın sonuna damga vurdu! Olay adam Onana, Manchester United'a 3 puanı getirdi - Son Dakika
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