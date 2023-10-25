Maçın sonuna damga vurdu! Olay adam Onana, Manchester United'a 3 puanı getirdi

Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray'ın rakipleri Manchester United, ile Danimarka ekibi Kopenhag kozlarını paylaştı. Mücadelenin kazananı tek golle Manchester United oldu.
72. dakikada sahneye çıkan Harry Maguire, Eriksen'in sağdan ortasını iyi takip ederek kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirmeyi başardı.
Son haftaların bomba ismi Andre Onana, 90+7'de kurtardığı penaltıyla Manchester United'a, Kopenhag karşısında 1-0'lık galibiyeti getirdi.
Manchester United 3 puana yükseldi ve Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 3. sıraya yükselerek haftayı tamamladı. Kopenhag ise 1 puanda kalarak grupta son sıraya yerleşti.
İşte Galatasaray'ın grubundaki güncel puan durumu;
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