Son Dakika Haberleri: Olay Başkan: 'F.bahçe Maçı Çok Özel Ama...'

Olay Başkan: 'F.bahçe Maçı Çok Özel Ama...'

1 saat önce

Omzunu kırdığı için hastaneye kaldırılan Giannakopoulos, özel önem verdiği Fenerbahçe maçına gelemeyeceğini belirterek, "Bu sezon heyecanla beklediğim tek maçtı.

Olay Başkan: 'F.bahçe Maçı Çok Özel Ama...', System.String[]
Omzunu kırdığı için hastaneye kaldırılan Giannakopoulos, özel önem verdiği Fenerbahçe maçına gelemeyeceğini belirterek, "Bu sezon heyecanla beklediğim tek maçtı." ifadelerini kullandı.

İlginç açıklamaları, şike iddiaları, EuroLeague yönetimiyle sürekli kavgaları ve krize yol açan kararlarıyla bilinen Dimitris Giannakopoulos, 2016--2017 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı ev sahibi avantajına sahip olduğu seride 3-0 kaybedince oyuncuları İstanbul'dan Atina'ya otobüsle döndürme kararı almıştı.

'SCARFACE' FOTOĞRAFI KOYDU

Dimitris Giannakopoulos, instagram hesabına Al Pacino'nun oynadığı 'Scarface' filminden bir kare koyup, "Yaralandım ama ölmedim." yazdı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:30 

Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe, Güncel
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