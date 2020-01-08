Olay ihbarında bulunulan polise, okulda kar topu sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Olay ihbarında bulunulan polise, okulda kar topu sürprizi - Son Dakika

Olay ihbarında bulunulan polise, okulda kar topu sürprizi

6 saat önce

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, planlı bir olay ihbarı üzerine okula gelen polislere kar topu sürprizi yaptı.

Olay ihbarında bulunulan polise, okulda kar topu sürprizi, System.String[]

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, planlı bir olay ihbarı üzerine okula gelen polislere kar topu sürprizi yaptı. Polislerle öğrencilerin karşılıklı kar topu oynadığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

İmranlı Kaymakamlığı polisler ile ilçede öğrenim gören öğrencilerin arasındaki bağı güçlendirmek için yaptığı çalışma kapsamında Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kar topu etkinliği planladı. Okul yönetimi polisi arayarak okulda bir olay yaşandığı ve müdahale edilmesi gerektiği ihbarında bulundu. Bu sırada öğrenciler, okul bahçesinde bulunan kardan tepenin arkasına saklanarak polisleri bekledi. Bir süre sonra okula gelen polis ekipleri araçlarından indiği sırada öğrenciler kar topu ile polisleri karşıladı. Polis ile öğrenciler bir süre kıyasıya bir kar topu oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik, öğrencilerin polislere sarılması ile sona erdi.

'UNUTULMAZ BİR ANI OLACAK'

Etkinlik hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, "Bizim etkinlikteki amacımız, ilçe polisimiz ile öğrencilerimiz arasındaki bağı güçlendirmek. Amacımıza da ulaştığımızı zannediyorum. Çocukken biz de çok kar topu oynardık. Çocukların bu etkinlikle polislere olan bakış açılarını iyi yönde güçlendirmek istedik. Bu etkinlik şimdi çocuklar için unutulmaz bir anı olacaktır" dedi. Kar topu savaşına katılan öğrenciler ise heyecanlı anlar yaşadıklarını belirterek, polisleri çok sevdiklerini dile getirdi.


İmranlı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar
Uygunsuz görüntüleri sosyal medyaya düşen Victor Sanchez Malaga'dan kovuldu Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
18:52 Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
18:51 Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5) - Son Dakika
18:51 Trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç görüşmesi başladı - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 18:56:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Olay ihbarında bulunulan polise, okulda kar topu sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]