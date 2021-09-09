Olay kadın ortaya çıktı

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan ismi olan Asena Atalay, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Atalay, futbolcu Caner Erkin'le evliyken Akmerkez'in Bebek Odası'nda şarkıcı Berkay'la görüntülendiği için uzun süre gündemde kalmıştı.

Daha sonra sunuculuk yapan ve adının karıştığı aşk iddialarıyla yine magazin basınında gündem olan Atalay, uzun bir süre sessizliğini koruyordu. Yaptığı her paylaşım ve her açıklamasıyla olay yaratan Atalay, Instagram'a da geri döndü. Atalay, aylar sonra sosyal medyada bikinili karelerine yer verdi.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Atalay, karelere ejderha emojisi koydu.