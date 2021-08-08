Olay olan kitapların yazarı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi

Galler Prensesi, Tom Cruise, Madonna ve Monica Lewinsky gibi ünlü isimlerin biyografilerini yazan ve kitapları, içerdiği bilgiler nedeniyle tartışma konusu olan İngiliz gazeteci Andrew David Morton'un ünlü aktör Angelina Jolie hakkındaki iddiaları gündem yarattı. Morton kitabında, Jolie'nin annesinin erkek arkadaşıyla ilişkiye girdiğini iddia etti.

UZUN YILLAR ANNESİYLE ARASI DÜZELMEDİ

Kitapta, Jolie'nin 16 yaşındayken annesi Marcheline Bertrand'ın sevgilisiyle yattığı yazıyor. Uzun yıllar annesiyle arasını düzeltmek için çabalayan Jolie'nin onu kaybedince çok yıkıldığı da anlatılıyor.

ANNESİNİ KAYBEDİNCE YIKILDI

Öyle ki kitaptaki bazı bölümler Angelina'nın cinsel hayatı hakkında çarpıcı örnekler sunuyor. Kitapta, Jolie'nin 16 yaşındayken annesi Marcheline Bertrand'ın sevgilisiyle yattığı yazıyor. Uzun yıllar annesiyle arasını düzeltmek için çabalayan Jolie'nin onu kaybedince çok yıkıldığı da anlatılıyor.

16 YAŞINDAYKEN BERABER OLDU

Bir kaynağın verdiği bilgi "Marcheline o genç delikanlıya aşıktı ama Angelina onunla yattı ve daha sadece 16 yaşındaydı" şeklinde. Bu ilişkiyi ortaya çıkaransa yine anne Marcheline Bertrand oldu. Sevgilisinden ayrılan kadın, yıllarca kızını affetmedi. 2007 yılında 56 yaşındaki annesini kaybettiğinde Jolie bir süre sıkıntılı günler yaşamış.