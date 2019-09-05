Son Dakika Haberleri: Olay yaratacak iddia! Şenol Güneş...
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Olay yaratacak iddia! Şenol Güneş...

1 saat önce

TRT Spor'da yayınlanan 'Spor Manşet programında gündemi değerlendiren yazarımız Cem Dizdar, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı döneminde Enzo Roco transferiyle ilgili aldığı duyumu canlı yayında açıkladı.

Olay yaratacak iddia! Şenol Güneş..., System.String[]

TRT Spor'da yayınlanan 'Spor Manşet programında gündemi değerlendiren yazarımız Cem Dizdar, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı döneminde Enzo Roco transferiyle ilgili aldığı duyumu canlı yayında açıkladı.


2015-2019 yılları arasında Beşiktaş Teknik Direktörlüğü yapan ve siyah-beyazlı takıma iki kez şampiyonluk yaşatan teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili olay yaratacak bir iddia gündeme geldi.


TRT Spor'da yayınlanan 'Spor Manşet programında gündemi değerlendiren yazarımız Cem Dizdar, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı döneminde Enzo Roco transferiyle ilgili aldığı duyumu canlı yayında açıkladı.


Beşiktaş'ın Enzo Roco'yu transfer ettiği dönemle ilgili aldığı duyumu aktaran Cem Dizdar, "Dün gece çok güvendiğim bir kaynaktan enteresan bir haber geldi. Şenol Güneş, Merih Demiral'ı bekliyormuş sabah idmanında Enzo Roco'yu karşısında görmüş." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, Enzo Roco, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:29 
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