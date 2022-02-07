Üye Girişi
Olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatları devam ediyor - Son Dakika

Olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatları devam ediyor

07.02.2022 15:04
Olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatları devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatlarının devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda 10 adet Kıraç, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) envanterine eklendi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından EGM'ye Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı "Kıraç"ın teslimatlarının sürdüğünü kaydetti. EGM envanterine 10 adet Kıraç'ın teslim edildiğini belirten Demir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "EGM'nin olay yeri incelemelerini daha etkili yapabilmesi için ürettiğimiz KIRAÇ Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı'nın teslimatlarını sürdürüyoruz. Son olarak 10 adet KIRAÇ'ı EGM'ye teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

YORUMLAR
500

Emniyet Genel Müdürlüğü, İsmail Demir, İnceleme, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:59 Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi
14:59 Üsküdar'daki patlamada bir ev harabeye döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı
14:57 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 5 dakika ayrıntısı! Zanlı Kadir Yasak ne dedi?
14:47 NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için: Rusya-Ukrayna krizinin çözümündeki tavrını nedeniyle teşekkür ederiz
14:41 Canlı yayına telefon yağdı! Kim bu büyücü Gönül Taşan? Büyüyle insanları etkiliyor, paralarına el koyuyor iddiası!
11:18 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin zanlıları adliyede: 16'sı hakkında tutuklama istendi
14:15 Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu
14:10 Prof. Naci Görür uyardı: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor
14:06 Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu!
10:53 60 yaşında rap yapmaya başlayan Düzceli Mehmet Zeki: Müzik dünyasının "Met Amca"sı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 15:11:02. #1.13#
SON DAKİKA: Olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatları devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement