Olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatları devam ediyor - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatlarının devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda 10 adet Kıraç, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) envanterine eklendi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından EGM'ye Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı "Kıraç"ın teslimatlarının sürdüğünü kaydetti. EGM envanterine 10 adet Kıraç'ın teslim edildiğini belirten Demir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "EGM'nin olay yeri incelemelerini daha etkili yapabilmesi için ürettiğimiz KIRAÇ Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı'nın teslimatlarını sürdürüyoruz. Son olarak 10 adet KIRAÇ'ı EGM'ye teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA