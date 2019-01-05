Olay Yerinde Dakikalarca Yaralı Aradılar
1 saat önce
Olay yerinde dakikalarca yaralı aradılar Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki ağaçlara çarptı Ağaçlara çarpan sürücü araçtan itfaiye yardımıyla çıkarıldıBURSA - Bursa'da kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Olay yerinde dakikalarca yaralı aradılar
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki ağaçlara çarptı
Ağaçlara çarpan sürücü araçtan itfaiye yardımıyla çıkarıldı
BURSA - Bursa
'da kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Tanınmaz hale gelen araca sıkışan sürücü ve yanındaki arkadaşını itfaiye ekipleri güçlükle çıkardı. Ekipler bir vatandaşın araçta 4 kişi vardı demesi üzerine dakikalarca olay yerinde yaralı aradılar.
Kaza Bursa- Mudanya
yolu Bursa istikameti üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bursa istikametine seyir halinde 16 ADN 476 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun yağmur sebebiyle kaygan olması sebebiyle de aracı durduramayan sürücü yol kenarındaki ağaca ve bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Emre A. ile arkadaşı Şükrü A. Ağır yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan yaralılardan birini çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza mahaline gelen itfaiye ekipleri dakikalarca araçta sıkışan yaralıyı kurtarmak için uğraştı.
Bir vatandaşın 'arabada 4 kişi vardı' demesi üzerine ekipler harekete geçti. Başka yaralı olup olmadığını araştıran ekipler dakikalarca çevrede arama yaptı.
Yaralılar olay yerindeki ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:56 Kaynak: İHA
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