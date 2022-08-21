Görgü tanıkları, Derik'te tırın kalabalığın arasına girdiği kaza anını anlattı

Görgü tanığı Şahin Ekren ile röportaj MARDİN - Mardin Derik 'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazanın görgü tanıkları olay anını anlattı.

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Kaynak: AA

Mardin, Güncel, Son Dakika

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