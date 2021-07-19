Olay yerinden kaçan sürücü saatler sonra polise teslim oldu - Son Dakika

Gaziantep'te bir otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Kahraman Kütük (21) kazada hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü saatler sonra polise teslim oldu.

Kaza, Fıstıklık Mahallesi'nde Gaziantep - Adıyaman karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahraman Kütük motosikletiyle seyir halindeyken aynı istikamette giden bir otomobil motosiklete çarptı. Çarpma sonucu Kütük, savrulan motosikletten düşerek yerde metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan Kütük'e çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken hayatını kaybeden Kütük'ün cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kütük'ün ölümüne neden olan aracın sürücüsünün kazadan birkaç saat sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Kütük'ün cenazesi Asri Mezarlıkta defnedildi. - GAZİANTEP