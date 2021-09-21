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Olay yerine dönüp delilleri yok etmeye çalışınca yakalandı - Son Dakika

Olay yerine dönüp delilleri yok etmeye çalışınca yakalandı

21.09.2021 23:00
Olay yerine dönüp delilleri yok etmeye çalışınca yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hırsızlık amacıyla gece karanlıkta girdiği evde 48 yaşındaki kadını bıçakla ağır yaralayan şahıs, olay mahalline tekrar dönüp delilleri ortadan kaldırmaya çalışınca yakayı ele verdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hırsızlık amacıyla gece karanlıkta girdiği evde 48 yaşındaki kadını bıçakla ağır yaralayan şahıs, olay mahalline tekrar dönüp delilleri ortadan kaldırmaya çalışınca yakayı ele verdi. Ağır yaralanan kadının bilinci kapanmadan önce verdiği ipucu, zanlının tanıdık olduğunu ortaya çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Çiftçiler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre evde 100 yaşındaki yatalak bir kadınla birlikte yaşayan 48 yaşındaki H.Ç., gece ışıkları kapatarak uyudu. Bir süre sonra evin içerisinden sesler geldiğini duyan kadın, yataktan kalkıp ışıkları açmak istediği sırada eve giren bir şahısla karşılaştı. Karanlıkta kadını yakalayan şahıs, evdeki para kasasının anahtarını almaya çalıştı. Anahtarı vermemek için hırsızla boğuşan kadın, aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralandı. Şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaşırken sesleri duyup uyanan mahalleli kadının yaşadığı eve gelince kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Mahalleli sağlık ekipleri ile jandarmaya haber verdi.

Bilinci kapanmadan önce verdiği ipucu zanlının yakalanmasına büyük katkı sağladı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan kadın, bilinci kapanmadan önce karanlıkta boğuştuğu kişinin yüzünü görmediğini fakat evdeki para kasasının yerini bilen biri olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Ekipler kadının yakın çevresini mercek altına aldı

Olayı araştıran Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, para kasasının yerini bildiklerini düşündükleri kadının yakın çevresini ve son zamanlarda eve girip çıkanları mercek altına aldı. Çobanlık yapan yabancı uyruklu şahısların girip çıktığını belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceledi.

Suç mahalline dönüp delilleri yok etmeye çalışınca yakayı ele verdi

Kayıtlarda olay günü 15 yaşındaki yabancı uyruklu A.Y. isimli şahsın eve girip çıktığı ve daha sonra çevreyi kontrol ettiği ve olay sonrası ise bölgeden kaçtığı belirlendi. Şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, hiçbir şey olmamış gibi yeniden suç mahalline gelip delilleri yok etmeye çalıştığını tespit etti.

Suç ortağı annesi çıktı

Şahsın yaşadığı eve operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Yapılan detaylı araştırmada A.Y.'nin annesi N.U.'nun sürekli mağdur H.Ç.'nin evine gidip geldiği, yatalak annesinin bakımını yaptığı ve kasanın yerini bildiği belirlendi. Hırsızlık ve adam yaralama suçunu işlediği tespit edilen A.Y. ile azmettiricisi olduğu belirlenen annesi N.U. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Zanlıların evinde yapılan aramada ise olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak ile mağdurla aynı evde yaşayan 100 yaşındaki yatalak kadına ait olan bir adet altın yüzük bulundu.

Hastanede tedavi altına alınan H.Ç.'nin halen bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Olay yerine dönüp delilleri yok etmeye çalışınca yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Olay yerine dönüp delilleri yok etmeye çalışınca yakalandı - Son Dakika


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